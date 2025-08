Lula da Silva se quebró al recordar su humilde pasado: "Imaginaba morder un sándwich"

“Era muy joven en la fábrica y siempre los compañeros me ofrecían algo para comer. Yo decía que no tenía hambre, pero por dentro imaginaba morder aquel sándwich. Me quedaba en silencio, con vergüenza de admitir que estaba con hambre, y volvía a trabajar”, relató con la voz entrecortada el mandatario durante una conferencia donde celebró la noticia de que su país logró salir nuevamente del Mapa del Hambre que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).