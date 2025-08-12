12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Villa Domínico: ahorcó y asesinó de un ladrillazo a su beba y prendió fuego la casa

La mujer incendió la propiedad para ocultar las pruebas y luego intentó escapar. Tras un intenso operativo, la Policía logró detenerla, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

Por
La madre de la beba intentó escapar pero fue detenida

La madre de la beba intentó escapar pero fue detenida

En Villa Domínico, una mujer mató a su beba de ocho meses tras estrangularla y golpearla en la cabeza con un ladrillo. Según la investigación, no detuvo el ataque hasta provocarle la muerte. Posteriormente, incendió la vivienda para eliminar las pruebas

Te puede interesar:

Villa Soldati: tres menores escapaban de la Policía, chocaron contra una vivienda y el auto se prendió fuego

Los investigadores consideran que el fuego pudo haber sido provocado deliberadamente por la acusada como parte de un plan para borrar todo rastro del brutal homicidio. La Justicia aún intenta establecer si la mujer comprende la magnitud de sus actos, mientras se buscan pistas que permitan esclarecer el motivo del crimen.

Aunque se conocen algunos datos sobre la madre, el padre de la menor se mantiene fuera del ojo público y no se ha revelado información sobre el resto del entorno familiar. Pese a que el caso avanza y surgen pruebas clave, todavía no hay certezas sobre la causa que llevó a la imputada a cometer el asesinato.

El incendio se propagó con rapidez y afectó gravemente a las viviendas linderas. La intervención de los bomberos logró contener el fuego antes de que alcanzara más casas del barrio.

Durante las tareas para sofocar las llamas, la policía realizó un operativo en la zona que permitió localizar y detener a la mujer, quien había huido tras iniciar el incendio. Luego de su detención, quedó a disposición de la fiscalía de turno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La fuerte confesión de un compañero de colegio de Diego Fernández, el adolescente enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati.

La inesperada confesión de un compañero del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Intentó violarme"

Un hombre asesinó a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó.

Horror en Misiones: asesinó a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó

La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Brenda Torres, de 24 años, la joven asesinada en el barrio Chateau Carreras.

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de la joven descuartizada

play

Crimen de Coghlan: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego y se presentó ante la Fiscalía

play

Así fue el último recorrido de Diego Fernández, el adolescente hallado muerto en la casa donde vivió Cerati

Rating Cero

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

De qué se trata este clásico del cine que ahora la está rompiendo en las plataformas.
play

Está en Netflix, es un thriller de suspenso y te va a atrapar de principio a fin

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: Nunca dejé....

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: "Nunca dejé..."

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario.

La furia de Darío Barassi con El Trece por los cambios de horario: ¿peligra su continuidad?

El ritmo de la venganza, un film de reino unido de 2020 que está siendo lo más visto en Netflix en agosto 2025.
play

El ritmo de la venganza es la película de espías y venganza que está siendo lo más visto de Netflix: de qué se trata

últimas noticias

Este pequeño ajuste puede ser clave para mejorar la digestión, el descanso y la salud metabólica. 

La mejor hora para que los mayores de 65 años cenen: pocos lo sabían

Hace 15 minutos
play

Los científicos del Conicet volvieron al puerto de Buenos Aires tras la histórica transmisión por streaming

Hace 17 minutos
Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

La emotiva palabra de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila: "A pesar de todo siempre juntos"

Hace 33 minutos
Entre los proyectos presentados se destacó Eco Dedal, el programa impulsado por la Municipalidad de Guaymallén.

Reciclaje e inclusión: cuál es la iniciativa que se lleva en Mendoza y que beneficia la sostenibilidad

Hace 34 minutos
Una de estas se consolida como una muy buena opción para abordar el manejo de la glucosa en sangre.

Este es el yuyo ideal para agregar al mate y combatir la diabetes

Hace 43 minutos