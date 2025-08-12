Tragedia en Villa Domínico: ahorcó y asesinó de un ladrillazo a su beba y prendió fuego la casa La mujer incendió la propiedad para ocultar las pruebas y luego intentó escapar. Tras un intenso operativo, la Policía logró detenerla, por lo que quedó a disposición de la Justicia. Por







La madre de la beba intentó escapar pero fue detenida

En Villa Domínico, una mujer mató a su beba de ocho meses tras estrangularla y golpearla en la cabeza con un ladrillo. Según la investigación, no detuvo el ataque hasta provocarle la muerte. Posteriormente, incendió la vivienda para eliminar las pruebas

Los investigadores consideran que el fuego pudo haber sido provocado deliberadamente por la acusada como parte de un plan para borrar todo rastro del brutal homicidio. La Justicia aún intenta establecer si la mujer comprende la magnitud de sus actos, mientras se buscan pistas que permitan esclarecer el motivo del crimen.

Aunque se conocen algunos datos sobre la madre, el padre de la menor se mantiene fuera del ojo público y no se ha revelado información sobre el resto del entorno familiar. Pese a que el caso avanza y surgen pruebas clave, todavía no hay certezas sobre la causa que llevó a la imputada a cometer el asesinato.

El incendio se propagó con rapidez y afectó gravemente a las viviendas linderas. La intervención de los bomberos logró contener el fuego antes de que alcanzara más casas del barrio.

Durante las tareas para sofocar las llamas, la policía realizó un operativo en la zona que permitió localizar y detener a la mujer, quien había huido tras iniciar el incendio. Luego de su detención, quedó a disposición de la fiscalía de turno.