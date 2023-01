Tragedia aérea en Nepal: el impactante video que se grabó desde el avión 

"Este video pone en evidencia que lo que sucedió era impensado. El avión ya estaba en aproximación final al aeropuerto nuevo de Pokhara, que se estrenó hace 10 días", detalló Jorge Polanco, comandante y consultor aeronáutico, en comunicación con C5N.

"Hay que ser cautos y esperar la investigación y los primeros análisis, pero por lo que se ve en las imágenes se podría indicar que el avión entró en lo que se llama una pérdida total de sustentación. El avión se volvió incontrolable. No sabemos por qué los pilotos llegaron a esa situación", agregó el especialista.

La peor tragedia en los últimos 30 años

Con la cantidad de muertos notificados, lo que sucedió en Nepal se convirtió en la peor catástrofe aérea que registró el país en las últimas tres décadas.

Según medios indios, el portavoz de la aerolínea, Pemba Sherpa, indicó que el siniestro no dejó sobrevivientes, no obstante, todavía no hay confirmación oficial de los organismos de emergencia nepalíes.

En el avión viajaba una pasajera de nacionalidad argentina fue identificada como Jannet Sandra Palavecino, con residencia en Neuquén.