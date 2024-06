The New York Times presiona a Joe Biden para que se baje de las elecciones tras su desempeño en el debate presidencial

Pese a que el periódico consideró que el regreso de Trump al poder representa un "peligro" para la democracia, mostró preocupación porque el actual mandatario "no cuenta con la plenitud de sus facultades".

