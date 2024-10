Temporal e inundaciones en Valencia: los números de un desastre natural que conmueve a toda España

Valencia y Albacete fueron las regiones más afectadas con rutas cortadas, zonas aisladas y sin telefonía ni electricidad luego del paso de lo que se conoce como una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).La Guardia Civil de Valencia realizó más de 3 mil rescates, entre ellos uno que se volvió viral en redes sociales, donde salvaron a una mujer y su perro de morir ahogados.

"Desafortunadamente hay cadáveres en algunos vehículos", informó el ministro de Transporte de Valencia, Oscar Puente en los autos abandonados en las carreteras, también informó que van a tardar entre dos y tres semanas para restablecer la conexión ferroviaria de alta velocidad entre la ciudad y Madrid.

Vamos a lanzar un mensaje muy claro y lo vamos a dejar fijado. La emergencia meteorológica no ha finalizado. La dana sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) October 31, 2024

Por otro lado, desde Aemet, la Agencia Estatal de Meteorología de España, publicaron un aviso donde informan que "la DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana".

También pidieron que la población se mantenga informada: "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".

Mientras tanto, el presidente de España, Pedro Sánchez publicó un mensaje en sus redes sociales donde recomendó acatar las recomendaciones de los servicios de emergencia. "Ahora mismo lo más importante es salvaguardar la vida de todos. El Gobierno de España está con las víctimas y sus familias", señaló.