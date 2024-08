Sin publicar las actas, el gobierno de Maduro volvió a denunciar a la oposición por "fraudulenta y golpista"

Rodríguez recordó que el candidato opositor González Urrutia se negó presentar las actas en su poder ante el Tribunal Supremo de Justicia y sostuvo que el portal web donde la oposición cargó sus propias actas refleja un resultado diferente a los emitidos por el CNE.

Acto seguido, la vicepresidenta de Venezuela denunció que dicho portal fue creado y manejado desde los Estados Unidos. "La página web de la ultraderecha venezolana, apoyada desde Washington, no es el mecanismo oficial para totalizar y proclamar cargos de elección popular en Venezuela”.

Además aseguró que el Gobierno tienen miles de denuncias contra las actas de la oposición y mostró algunas pruebas a cámara. "Esas actas no tienen datos de testigos y en este momento que se citan a los partidos políticos en el TSJ dicen que no tenían testigos. Hay que hacer un esfuerzo por difundir las actas reales y no estas fraudulentas que están en una fraudulenta página web y no en la página del CNE", sostuvo.

También señaló que de los 10 candidatos presidenciales, 9 se presentaron ante el TSJ y "ninguno tenía ningún acta que consignar" pero "el candidato de la ultraderecha que dijo que no reconocería los resultados, el que dijo que publicaría sus actas, que no reconoció al CNE y no acudió al TSJ".

Por último, se refirió al supuesto hackeo al sistema electoral e indicó que la oposición "pretendió detener la transmisión de datos. Nosotros advertimos y alertamos que este candidato González Urrutia, responsable de la violencia y los fallecidos, de funcionarios agredidos y fallecidos, él es el responsable junto a su cómplice, dijimos que ellos darían sus resultados".

Las supuestas actas oficiales aún no fueron publicadas en el sitio de la CNE. Ante el escándalo internacional y las denuncias cruzadas, las actas están en poder de TSJ quien en un plazo de 15 días deberá manifestarse con respecto al resultado de las elecciones.