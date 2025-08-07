Scholas instala teléfonos en la vía pública para escuchar el dolor de los jóvenes

Con motivo del Jubileo de los Jóvenes celebrado durante el Año Santo, Scholas Occurrentes lanzó una innovadora campaña educativa en Italia bajo el lema: “Atreverse a escuchar el dolor actual de los jóvenes”.

La iniciativa consiste en la instalación de teléfonos simbólicos en espacios públicos estratégicos y concurridos —como plazas, estaciones de tren, de metro, vía pública, entre otros— donde chicas y chicos pueden expresarse libremente, compartiendo sus preocupaciones, miedos y deseos más íntimos.

Esta acción visibiliza el grito silenciado de una generación que, en palabras del Papa León XIV, “no necesita respuestas prefabricadas, sino adultos capaces de escuchar con el corazón abierto.”

“Mi mejor amigo se quitó la vida, y no sé cómo seguir.”

“Siento que todo el mundo espera algo de mí, pero nadie me pregunta cómo estoy.”

“Tengo incertidumbre por el futuro y la locura de las guerras”.

Estos mensajes fueron escuchados durante los meses previos de este año y se están transformando en campañas de comunicación digital y contenidos para el abordaje escolar.

Esta pieza audiovisual capta momentos de sinceridad radical y conmovedora, en los que los teléfonos se convierten en puentes hacia una nueva forma de educar: una que no teme mirar el sufrimiento a los ojos.

La acción se realizó en sintonía con el mensaje del Papa León XIV a los jóvenes, quien los animó a “no tener miedo de mostrar sus heridas, porque en ellas se manifiesta la humanidad compartida.”

El director mundial de Scholas, José María del Corral, subrayó que esta campaña es “una experiencia educativa que nace del silencio, que se anima a escuchar el dolor sin anestesiarlo, y que desafía a toda la comunidad adulta y a sus gobernantes a abrir espacios reales de escucha y de encuentro”.

Según del Corral, esta acción pone en práctica la pedagogía del sentido, base de todo el trabajo de Scholas desde sus orígenes con el Papa Francisco.

Con esta acción, comenzada durante el Jubileo de los Jóvenes, Scholas reafirma su vocación por una educación integral, que no separa lo académico de la vida, y que se atreve a recuperar el Sentido.

Para quienes quieran sumarse a esta propuesta, apoyar a los jóvenes o simplemente escuchar lo que tienen para decir, pueden ingresar al sitio oficial de la campaña: www.sbloccalalorovoce.org. Allí, cualquier persona puede dejar un mensaje de aliento y ser parte activa de esta red global que se anima a educar desde y para la VIDA.