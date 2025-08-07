7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Scholas instala teléfonos en la vía pública para escuchar el dolor de los jóvenes

Con motivo del Jubileo de los Jóvenes celebrado durante el Año Santo, Scholas Occurrentes lanzó una innovadora campaña educativa en Italia bajo el lema: “Atreverse a escuchar el dolor actual de los jóvenes”.

Por
Scholas Occurrentes lanzó una innovadora campaña educativa.

Scholas Occurrentes lanzó una innovadora campaña educativa.

Con motivo del Jubileo de los Jóvenes celebrado durante el Año Santo, Scholas Occurrentes lanzó una innovadora campaña educativa en Italia bajo el lema: “Atreverse a escuchar el dolor actual de los jóvenes”.

Nuevos cursos de fomación de la universidad bonaerense.
Te puede interesar:

La Universidad Nacional Guillermo Brown lanza capacitaciones para mejorar el desarrollo laboral y profesional

La iniciativa consiste en la instalación de teléfonos simbólicos en espacios públicos estratégicos y concurridos —como plazas, estaciones de tren, de metro, vía pública, entre otros— donde chicas y chicos pueden expresarse libremente, compartiendo sus preocupaciones, miedos y deseos más íntimos.

Esta acción visibiliza el grito silenciado de una generación que, en palabras del Papa León XIV, “no necesita respuestas prefabricadas, sino adultos capaces de escuchar con el corazón abierto.”

Los testimonios son conmovedores:

“Me da miedo decir que creo en Dios.”

“Mi mejor amigo se quitó la vida, y no sé cómo seguir.”

“Siento que todo el mundo espera algo de mí, pero nadie me pregunta cómo estoy.”

“Tengo incertidumbre por el futuro y la locura de las guerras”.

Estos mensajes fueron escuchados durante los meses previos de este año y se están transformando en campañas de comunicación digital y contenidos para el abordaje escolar.

Esta pieza audiovisual capta momentos de sinceridad radical y conmovedora, en los que los teléfonos se convierten en puentes hacia una nueva forma de educar: una que no teme mirar el sufrimiento a los ojos.

La acción se realizó en sintonía con el mensaje del Papa León XIV a los jóvenes, quien los animó a “no tener miedo de mostrar sus heridas, porque en ellas se manifiesta la humanidad compartida.”

El director mundial de Scholas, José María del Corral, subrayó que esta campaña es “una experiencia educativa que nace del silencio, que se anima a escuchar el dolor sin anestesiarlo, y que desafía a toda la comunidad adulta y a sus gobernantes a abrir espacios reales de escucha y de encuentro”.

Según del Corral, esta acción pone en práctica la pedagogía del sentido, base de todo el trabajo de Scholas desde sus orígenes con el Papa Francisco.

Con esta acción, comenzada durante el Jubileo de los Jóvenes, Scholas reafirma su vocación por una educación integral, que no separa lo académico de la vida, y que se atreve a recuperar el Sentido.

Para quienes quieran sumarse a esta propuesta, apoyar a los jóvenes o simplemente escuchar lo que tienen para decir, pueden ingresar al sitio oficial de la campaña: www.sbloccalalorovoce.org. Allí, cualquier persona puede dejar un mensaje de aliento y ser parte activa de esta red global que se anima a educar desde y para la VIDA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cursada de la diplomatura de la UNaB comienza a mediados de agosto.

La UNaB lanza una diplomatura en UX/UI para acceder a un mercado laboral en auge y con salarios competitivos

Lula da Silva se quebró al recordar su humilde pasado: Era pobre e imaginaba morder un sándwich 

Lula da Silva se quebró al recordar su humilde pasado: "Imaginaba morder un sándwich"

Hiroshima rindió homenaje a las víctimas de la bomba atómica.

A 80 años de Hiroshima y Nagasaki, sobrevivientes advierten que la amenaza nuclear es "mayor que nunca"

El mandatario firmó una nueva orden ejecutiva que impone un mayor arancel a los productos provenientes de India.

Trump subió los aranceles para India al 50% por sus compras de petróleo a Rusia

La ONU estima que cerca del 90% de la población gazatí —más de dos millones de personas— ha sido desplazada desde el 7 de octubre de 2023, y en los últimos meses creció el drama de la hambruna.

Hambruna y tragedia en Gaza: una multitud intentó saquear a cuatro camiones con alimentos y murieron 20 personas

Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Estados Unidos advirtió que la domiciliaria a Bolsonaro "amenaza la democracia"

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 10 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 19 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 34 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 36 minutos
play

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Hace 36 minutos