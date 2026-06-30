Representantes de Hamás llegaron a El Cairo para negociar el alto al fuego en la Franja de Gaza La delegación tiene previsto reunirse con funcionarios y mediadores con el objetivo de reducir "la escalada de violaciones israelíes". Por Agregar C5N en









Hamás busca negociar la paz con Gaza. Reuters

Una delegación de Hamás llegó este martes a El Cairo para mantener una nueva ronda de reuniones con mediadores egipcios, en un intento por avanzar en la implementación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, el movimiento palestino informó que sus representantes mantendrán encuentros con funcionarios de Egipto para abordar los aspectos pendientes del entendimiento alcanzado entre las partes y buscar mecanismos que permitan consolidar la tregua.

En esta oportunidad, la delegación está encabezada por Zaher Yabarín, uno de los principales referentes de Hamás en Cisjordania, quien reemplaza al habitual negociador del grupo, Jalil al Haya.

Llegar a un acuerdo, el principal objetivo de las reuniones Desde la organización señalaron que uno de los principales objetivos de las conversaciones será frenar lo que consideran una serie de incumplimientos por parte de Israel al acuerdo de cese del fuego vigente en Gaza.

El asesor de prensa de Hamás, Taher al Nono, afirmó que el movimiento mantiene su compromiso de alcanzar un entendimiento que contribuya a poner fin al sufrimiento de la población palestina, detener las operaciones militares israelíes y avanzar en el reconocimiento de los derechos políticos del pueblo palestino, entre ellos la creación de un Estado independiente.