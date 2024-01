Rafael Correa, sobre la crisis en Ecuador: "Lloramos lágrimas de sangre"

Desde Bélgica, donde reside como asilado político, Correa detalló los motivos que llevaron a un contexto violento en el territorio ecuatoriano: "Dieron un Golpe de Estado para perseguirnos, cambiaron jueces, fiscalías y pusieron a los peores, ya no hay justicia. Hoy lloramos lágrimas de sangre. No he visto una destrucción tan rápida de un país en épocas de paz".

Tras la década de Correa al frente del Gobierno de Ecuador, llegaron gestiones de derecha a través de Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y actualmente Noboa: "Son siete años de odio, errores y desmantelamiento del Estado. Ahora hay crimen organizado. Quiero decir bandas estructuradas y vinculadas al narcotráfico, manejan muchos recursos económicos y compran armamentos. ¡Pero se puede controlar! ¿Cómo no se hizo? Porque desmantelaron el Estado. Hay un gran paso que no ha pasado antes: ha crecido el crimen organizado".

Las cifras de la violencia en Ecuador

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, el expresidente Rafael Correa brindó datos estadísticos acerca del proceso violento que transita Ecuador: "Es el segundo país de América Latina con 5,8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Un dato duro. En 2024 hay 42 homicidios cada 100 mil habitantes y es uno de los cinco países más peligrosos del planeta. No he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz".

La persecución sobre Rafael Correa y su partido

Ante la consulta sobre por qué la derecha gana los comicios presidenciales en Ecuador, el economista apuntó contra la Justicia: "En 2021, horas antes de que me inscriba como candidato y pueda volver a mi país, en plena pandemia, me sacaron una sentencia para quitarme derechos político, me impidieron participar e hicieron presidente a Lasso".

En la misma línea, Correa recordó la acusación que recibió su partido, Revolución Ciudadana: "Nos acusaron de ser financiados por el Ejército de Liberación Nacional, ¡trajeron hasta el fiscal de Colombia! ¡Todo era una gran mentira! Este año teníamos más del 40% para ganar en la primera vuelta, pero asesinaron a un candidato presidencial y nos culparon. La fiscal sabía que estaba amenazado de muerte y no hicieron nada para proteger su vida. Es muy difícil ganar en esas circunstancias, siempre hay un escándalo y no hay prensa que diga la verdad".