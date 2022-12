Perú: el Congreso rechazó adelantar las elecciones

No se logró la mayoría calificada que exigía la iniciativa.

La iniciativa logró el voto de la mayoría de los legisladores, pero no la mayoría calificada que exigía la iniciativa, que implica una reforma constitucional, y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida, según informó El Comercio.

El dictamen impulsado por el congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García obtuvo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, requería 87 votos en dos legislaturas o 66 votos, ratificado vía referéndum.

Mientras se realizaba la votación, legisladores de Perú Libre y de otros bloques de izquierda exigieron que se incluya la asamblea constituyente o se pase a un cuarto intermedio para consensuar un texto completo. Tras conocerse el resultado, el presidente del Congreso, José Williams, suspendió el pleno, sin precisar fecha ni hora.

Renunciaron dos ministros por la represión que dejó 18 muertos

Los ministros de Cultura y de Educación de Perú, Jair Pérez y Patricia Correa, respectivamente, renunciaron este viernes en notas dirigidas a la presidenta Dina Boluarte, en rechazo a la represión de las protestas sociales desatadas tras la destitución del mandatario Pedro Castillo, que dejó al menos 18 muertos.

"Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco la confianza, sin embargo los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno", indicó Jair Pérez, ministro de Cultura, en una carta dirigida a la jefa de Estado.

En términos similares, la ministra de Educación también presentó su dimisión ante la mandataria que la designó hace una semana, cuando formó gobierno tras la destitución de Castillo, como consecuencia de su decisión de suspender el Congreso y gobernar por decreto.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. #NoMasMuerte”, dice el texto firmado por Patricia Correa.