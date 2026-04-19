19 de abril de 2026 Inicio
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Otra masacre en Estados Unidos: un hombre mató a ocho niños tras un tiroteo masivo

Las víctimas tenían entre 1 y 14 años. Otras dos mujeres resultaron heridas. El atacante fue abatido por la policía tras robar un auto y huir del vecindario, en Luisiana. Los agentes confirmaron que se trató de una "disputa doméstica".

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En total, diez personas resultaron heridos en la masacre iniciada por una supuesta disputa doméstica.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo cuando un hombre abrió fuego contra distintas viviendas de su vecindario. De acuerdo a la información que brindaron los agentes policiales, se trató de "una disputa doméstica" que terminó en una de las mayores tragedias de la comuna: ocho menores de edad de entre 1 y 14 años murieron y otras dos mujeres resultaron heridas. Tras una persecución, el atacante fue abatido por las fuerzas de seguridad.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.
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El trágico suceso ocurrido en la localidad de Shreveport se convirtió en el tiroteo masivo más impactante registrado en Estados Unidos en más de dos años. “Esta es una escena de gran magnitud, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya presenciado”, señaló Chris Bordelon, vocero de la policía local, al describir la magnitud del operativo desplegado.

Como consecuencia de la masacre, ocho menores de edad murieron y otras dos personas resultaron heridas, las únicas sobrevivientes al ataque. Según la policía, algunas de las víctimas eran familiares del tirador. El hombre, cuya identidad no fue revelada, robó un vehículo para huir de la escena y fue abatido posteriormente tras una persecución con agentes de seguridad.

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"El responsable, una vez que abandonó esta escena, cometió un robo de vehículo justo aquí, muy cerca de la esquina de West 79th y Lynnwood, momento en el que agentes de patrulla de la policía de Shreveport se colocaron detrás de ese vehículo en una persecución", relató el vocero.

Las autoridades confirmaron que se trataba de un adulto y señalaron que aún se encuentran recopilando detalles sobre los lugares del crimen, que incluyeron dos viviendas y una tercera ubicación al sur del centro de la ciudad.

El gobernador de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó el tiroteo como “la peor tragedia” que ha enfrentado la ciudad de 180.000 habitantes, y describió la jornada como “una mañana terrible”. La magnitud del hecho llevó a la Policía estatal a sumarse a la investigación, luego de que la fuerza local solicitara apoyo.

tiroteo-Luisiana- EEUU

En el comunicado oficial se aclaró que ningún agente resultó herido durante el operativo. Asimismo, las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad y solicitaron a quienes tengan fotos, videos o información que los compartan con los investigadores.

Se trata del tiroteo masivo más letal registrado en Estados Unidos desde enero de 2024, cuando ocho personas perdieron la vida en un suburbio de Chicago. El dato surge de la base de registros elaborada por The Associated Press y USA Today en conjunto con la Universidad Northeastern.

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