Nueva York: dos activistas escalaron el Empire Satate, izaron una bandera por la paz y se comprometieron Dos personas encapuchadas y sin ningún tipo de protección se subieron a la cima donde desplegaron una pancarta con un mensaje por la paz y aprovecharon la arriesgada acción para sellar su compromiso matrimonial. Por Agregar C5N en









Una acción imprudente fue transmitida en vivo desde la cima del Empire State.

Como en una escena de Hollywood, dos activistas escalaron el Empire State Building en Nueva York y, desde la cima, desplegaron una pancarta con un mensaje por la paz. La arriesgada acción culminó con una inesperada propuesta de matrimonio transmitida en vivo.

Este miércoles al mediodía, dos personas encapuchadas y sin ningún tipo de protección y autorización escalaron uno de los edificios más icónicos del mundo para manifestarse por la paz. El insólito episodio llamó la atención de autoridades, transeúntes y visitantes que pasaban por ahí.

Las imágenes aéreas fueron captadas desde un helicóptero y mostraron a los dos individuos, vestidos de negro y encapuchados, aferrados a la aguja del Empire State mientras sostenían una bandera negra con letras blancas. “Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”, decía la leyenda.

Los protagonistas fueron identificados en redes sociales como Angela Nikolau e Ivan Beerkus se acomodaron en lo más alto y desplegaron la bandera sin que al principio hubiera reacción inmediata. A las 12:45 seguían colgados de la estructura, sin intención de bajar.

Pasado un rato, uno de ellos se arrodilló para realizar una propuesta de matrimonio y, acto seguido, sellaron el momento con un beso y compartieron el momento en sus cuentas.

Todavía no se sabe cómo lograron treparse hasta la punta del Empire State ni qué controles de seguridad esquivaron para llegar a la aguja. Recién cerca de la 1:10 la Policía de Nueva York confirmó que los habían detenido. Por ahora, no trascendió qué cargos podrían enfrentar por escalar semejante ícono edilicio que tiene una altura aproximada de 380 metros y, contando la torre de transmisión, llega a casi 450 metros, lo que lo ubica entre los diez edificios más altos de Estados Unidos.