Javier Milei suspendió su viaje a EEUU para los festejos del Día de la Independencia

El presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos para asistir a las actividades conmemorativas por el 250° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se celebra el 4 de julio. También iba a mantener encuentros con empresarios por inversiones.
Desde el Gobierno aclararon que "nunca estuvo confirmado el viaje". Los argumentos expresados para no asistir a los Estados Unidos son los mismos que se esgrimieron para cancelar la presencia de Milei en la Cumbre del Mercosur: "Abocarse a la gestión, tras el nombramiento de Diego Santilli".
Javier Milei participó de los festejos por la independencia de Estados Unidos en la embajada
Milei asistió este martes al comienzo de los festejos por el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que se llevaron a cabo desde las 19:15 en la embajada estadounidense. Allí fue recibido por el embajador Peter Lamelas, con quien compartió un espectáculo musical y escuchó las palabras del funcionario por la fecha patria. El libertario se transformó en el primer jefe de Estado argentino de la historia en asistir a una ceremonia de estas características.
Javier Milei llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El evento, bautizado Freedom 250, incluyó los himnos de ambas naciones, palabras del embajador Lamelas y un espectáculo musical.
"Celebramos 250 años desde que un pueblo decidió que la libertad no era un sueño lejano, sino un derecho dado por Dios. Vamos hacia adelante con la convicción de que el mejor capítulo todavía está por escribirse y es ahora el momento de construir una relación más fuerte y más profunda entre los Estados Unidos y la Argentina", sostuvo el funcionario norteamericano.
"Es ahora el momento de confiar, de invertir en la Argentina, de abrir puertas y cerrar acuerdos, de crear empleos y construir juntos. Estamos con Argentina codo a codo. God bless United States of America, god bless Argentina (Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a la Argentina)", concluyó.