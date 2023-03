Nicaragua rompió relaciones con el Vaticano por declaraciones del papa Francisco contra Daniel Ortega

Nicaragua no cuenta con un embajador ante la Sede Apostólica desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, quien repuso en marzo de ese año al ex subdirector de la Policía Nacional, ex comisionado Francisco Bautista Lara.

Las relaciones entre ese país y el Vaticano comenzaron en 1908, por lo que esta decisión pondrá fin a un vínculo diplomático de al menos 115 años.

Las declaraciones del papa Francisco

En declaraciones con Infobae, el Papa Francisco calificó como "desequilibrado" a Ortega y "dictadura grosera" y "guaranga" al gobierno de Nicaragua.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Nicaragua). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", manifestó el sumo pontífice.

"Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas", agregó Francisco. "Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas", completó.