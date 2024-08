Naufragio del yate de lujo: abrieron una investigación por homicidio involuntario

El funcionario judicial precisó que en este momento no están investigando a nadie en concreto, pues deben determinar quiénes son los potenciales responsables antes de presentar cargos, y que será un proceso que tomará tiempo.

Explicó que la tripulación no está obligada por ley a permanecer en Sicilia pero dio a entender que no se tienen que ir, y reconoció por ahora han sido “muy colaboradores”. Cartosio advirtió que "los medios de comunicación operan con un calendario increíblemente rápido, pero el calendario de un fiscal es más largo porque requiere una consideración cuidadosa”.

El Bayesian tenía 56 metros de eslora y un valor estimado de 30 millones de euros

El hundimiento del yate por una tromba marina

El fenómeno meteorológico que golpeó el barco se llama tromba marina. Suelen medir entre 2 y 3 metros de ancho y son frecuentes en Italia a finales de verano, impulsadas por las cálidas aguas del Mediterráneo. Jones la describió como “una masa arremolinada de viento y agua atravesando la cubierta”.

El reflote del Bayesian es "fundamental"

Para el esclarecimiento del caso será clave el reflote de los restos de la embarcación. En este sentido, el fiscal respondió a un periodista británico si la investigación no terminaría antes de la extracción del Bayesian del agua, con un contundente of course, por supuesto en inglés.

Por su parte, el comandante de la Guardia Costera de Palermo, Raffaele Macauda, defendió que no se puede predecir cuándo se producirá y podría conllevar meses, dado que la nave se encuentra a 50 metros de profundidad.