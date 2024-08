Murió María Branyas, la mujer más longeva del mundo

El fallecimiento se dio en Olot en Girona y, según reveló la familia, murió “como ella quería: mientras dormía, tranquila y sin dolor”. En el mismo mensaje agregaron que, días anteriores, había dejado unas palabras: “La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriendo, libre y satisfecha”.

La mujer vivía en la residencia de Santa María del Tura y había nacido el 4 de marzo de 1907 y era la persona de más edad del mundo. De todos modos, hace algunos días, su familia aseguraba que Branyas sentía que se acercaba su hora: “Me siento débil. Se acerca la hora. No llores, no me gustan las lágrimas”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lamentó su muerte y consideró que la mujer “enseñó el valor de la vida y la sabiduría de los años”.

Quién es la nueva mujer más longeva del mundo

Con el fallecimiento de María Branyas, la nueva mujer con más edad del mundo es la japonesa Tomiko Itooka que nació el 23 de mayo de 1908, quien ahora recibirá su título con 116 años. La anterior fue Lucile Randon de 118 años quien murió el 17 de enero del 2023.