Murió el dueño de OnlyFans y se abre una disputa millonaria por el control de la plataforma Leonid Radvinsky falleció a los 43 años tras una enfermedad oncológica. Su muerte deja en suspenso la venta de la compañía y reconfigura el mapa de poder detrás de uno de los sitios de contenido pago más rentables del mundo. Por + Seguir en







Murió el dueño de OnlyFans y se abre una disputa millonaria por el control de la plataforma

El empresario Leonid Radvinsky, principal accionista de OnlyFans, murió a los 43 años luego de atravesar una enfermedad oncológica, según informó la propia compañía en un comunicado difundido este lunes.

Radvinsky había tomado el control mayoritario de la plataforma en 2018, dos años después de su lanzamiento, y desde entonces transformó el negocio en una máquina de generar ingresos. Bajo su gestión, el sitio experimentó un crecimiento explosivo, especialmente durante la pandemia, y se consolidó como un modelo de monetización directa entre creadores y usuarios.

OnlyFans funciona a través de un sistema de suscripciones: los creadores de contenido, muchos de ellos vinculados a la industria del entretenimiento para adultos, ofrecen material exclusivo a cambio de un pago mensual. La plataforma se queda con un porcentaje de esas transacciones, lo que explica su alta rentabilidad y el interés que despierta en el mercado.

La muerte de Radvinsky introduce ahora un elemento de incertidumbre. El empresario estaba en medio de negociaciones para vender una participación mayoritaria de la compañía en una operación que valuaba el negocio en unos 5.500 millones de dólares. Entre los interesados aparecía la firma de inversión Architect Capital, que analizaba estructurar una compra con financiamiento significativo.