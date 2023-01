Meta permitirá que Donald Trump vuelva a Facebook e Instagram

Demandaron otra vez a Elon Musk por no pagar el alquiler de una de las sedes de Twitter

Se trata de sanciones "más elevadas por delitos reincidentes, sanciones que se aplicarán a otras figuras públicas cuyas cuentas se restablezcan de suspensiones relacionadas con disturbios civiles", según el protocolo de Meta.

"El público debería poder escuchar lo que dicen sus políticos, lo bueno, lo malo y lo feo, para que puedan tomar decisiones informadas en las urnas", se pronunció al respecto Clegg, no obstante acotó: "Pero eso no significa que no haya límites para lo que la gente puede decir en nuestra plataforma".

Meta suspendió a Trump de sus plataformas el 7 de enero de 2021, un día después de que cientos de sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de Washington. En aquel momento, el conglomerado de redes sociales, alegó que las publicaciones del republicano podían incitar a más violencia, motivo por el cual vetar sus cuentas hasta enero de 2023.

No hace mucho el magnate Elon Musk, que compró la red social Twitter, le devolvió la cuenta que fue suspendida en la plataforma al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fue le propio dueño de la red social del pajarito azul que consultó si había consenso de los usuarios para devolver la cuenta suspendida al expresidente estadounidense por sus mensajes "de odio" y la reproducción de fake news.

La respuesta no se hizo esperar y una mayoría votó en para que Trump vuelva a la plataforma. "El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei", detalló Elon Musk en su perfil.

Musk advirtió a partir de la compra de la plataforma, por 44.000 millones de dólares, que "Twitter no permitirá que nadie que haya sido eliminado de la plataforma por infringir sus reglas vuelva a ingresar hasta que tengamos un proceso claro para hacerlo, lo que llevará al menos unas semanas más", pero ahora cambió su decisión.