Medio Oriente: Israel aprobó una tregua con Hamás y el papa Francisco recibió familiares de rehenes

Tras una tensa negociación entre ambas partes , Israel aprobó una tregua Hamás y el papa Francisco recibió familiares de rehenes . Desde el Gobierno israelí informaron un alto el fuego temporal para que se produzca la liberación de 50 personas secuestradas. Además, en el Vaticano el sumo pontífice aseguró que lo que ocurre en la región "no es guerra, es terrorismo" .

El intercambio insumirá cuatro días, los 50 rehenes israelíes son 30 niños y 20 mujeres. Los prisioneros palestinos que serán liberados por Israel son mujeres y menores de edad, sin delitos de sangre, en Israel, tras mes y medio de guerra.

La decisión se tomó tras un extenso debate, en el que los ministros de extrema derecha Ben-Gvir y Smotrich se opusieron al acuerdo sobre los rehenes, pero el ministro Sa'ar lo apoya y el líder de Shas dice que el partido ultraortodoxo votará a favor del acuerdo, informó el diario Haaretz.

Al inicio de la reunión del gabinete, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el acuerdo incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes que no serán liberados, así como medicamentos. Además, agregó que esta tregua no significa el fin de la ofensiva israelí en el enclave.

"No detendremos la guerra después del alto el fuego (...) Es una tontería sugerir que detendremos la guerra después del alto el fuego para devolver a los rehenes. Me gustaría dejarlo claro: estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza", manifestó el primer ministro, citado por la agencia Europa Press.

El papa Francisco recibió familiares de rehenes y de presos palestinos en Israel

En paralelo, tras llamar para saludar al presidente electo Javier Milei, el papa Francisco recibió en el Vaticano a familiares de rehenes israelíes en manos del grupo islamista palestino Hamas y de palestinos presos en Israel, y advirtió que lo que se vive en esa zona e Medio Oriente "no es guerra, es terrorismo".

"Esta mañana recibí a dos delegaciones, una de israelíes que tienen familiares como rehenes en Gaza y otra de palestinos que tienen familiares prisioneros en Israel", contó el pontífice tras los encuentros, al encabezar la tradicional Audiencia General de los miércoles en la Plaza San Pedro.

"Sufren tanto. Escuché cómo sufren los dos. Las guerras hacen esto, pero hemos ido más allá, esto no es guerra, es terrorismo", denunció, horas después de que se conociera un acuerdo entre Israel y Hamas para un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes en el marco de cuatro días de tregua.