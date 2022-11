"Me alegra que mi hijo no sea gay", el comentario homofóbico del padre de la masacre en el bar LGTB

"Es una mierda aquello por lo que se le acusa, pero me alegro de que no sea gay. Puedo decir eso, me alegro de que no sea gay", agregó.

Brink vive actualmente en San Diego y hace años que no tiene relación con su hijo. Durante la nota, incluso, dijo que lo daba por muerto, ya que eso fue lo que le dijo su exesposa. Además, reconoció que no apoya las relaciones entre personas del mismo sexo. "Soy un republicano conservador y no somos homosexuales", argumentó.