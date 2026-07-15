Mundial 2026: así es el Mercedes Benz Stadium, escenario de la semifinal más caliente del Mundial La Scaloneta vuelve al imponente estadio, escenario del milagro ante Egipto, para medirse con Inglaterra en un clásico mundialista que promete tensión, historia y 71 mil gargantas al rojo vivo a partir de las 16 horas. Por Agregar C5N en









El encuentro entre Argentina e Inglaterra tendrá lugar en el Mercedes Benz Stadium a las 16 horas.

El Mercedes Benz Stadium será la caldera de la semifinal más caliente del Mundial 2026. A las 16, la Selección Argentina se mide con Inglaterra en un clásico mundialista cargado de tensión, historia y 71 mil gargantas que harán vibrar los himnos y las tribunas.

Atlanta es la sede de uno de los estadios más modernos del mundo. El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y tuvo un costo de 6 mil millones de dólares. Además, cuenta con capacidad para 71 mil espectadores y es la casa de Atlanta Falcons de la NFL y de Atlanta United de la MLS.

No es la primera vez que la Scaloneta disputa un partido en este territorio, ya lo hizo ante Egipto donde ocurrió el milagro de octavos de final donde los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta un 2-0 en menos de 15 minutos gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

¿Qué hace único a este estadio? El techo que juega solo: el estadio tiene un techo retráctil con ocho paneles triangulares que se abren como pétalos y generan la ilusión de que el estadio gira como el diafragma de una cámara.

Precios populares: a diferencia de otros estadios, acá la comida y la bebida no te dejan en offside con el bolsillo. Hay precios accesibles para que el hincha pueda alentar con "comida chatarra" en mano.