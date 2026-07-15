Víctor Heredia, contra la ministra de Seguridad: "Tengo memoria"

El anuncio de la ministra de Seguridad, Alejanda Monteoliva, sobre la restricción de llevar símbolos patrios con la imagen de las Malvinas, generó una polémica en redes donde calificaron a la meddida como antipatriota. Uno de los que respondió fue Víctor Heredia, con un poema que anuncia: "Lamento decirte que tengo memoria".
El cantautor cruzó a la funcionaria de Javier Milei, por el operativo que acordaron desde el Gobierno con la FIFA, el FBI y autoridades inglesas al catalogar el encuentro de "alto riesgo", en el partido de este miércoles entre Argentina ante Inglaterra en el pase a la final del Mundial 2026, en Atlanta, Estados Unidos.
Heredia usó una serie de preguntas retóricas para cuestionar la decisión oficial: "¿Ahora no debo ofenderlos? ¿No debo acordarme de aquella intemperie? ¿No debo llorar lo que el alma me pide? ¿No debo invocar a quien diera su sangre? ¿Debiera olvidarlo?".
El intérprete de Patria y Todavía cantamos argumentó que su intención no es fomentar la violencia sino un homenaje con los caídos en el guerra en el Atlántico Sur en 1982.
"¡No quiero otra guerra! ¡Ni quiero otro espanto! ¡Tampoco otro llanto! ¿Pero que me olvide de los que murieron por la misma Patria que acuña mi sangre? Lamento decirte que tengo memoria", sentenció el artista.
El cantor popular también recordó con nostalgia parte de su infancia: "La dulce memoria que forjó a ese niño aplaudiendo el paso de nuestros soldados, portando la misma gloriosa bandera, ese cielo amado que ahora me pides que niegue". Entre otras figuras conocidas, la declaración de Heredia fue replicada en redes por el peridosita Gustavo Sylvestre, que la subió a la red X.
Mundial 2026: Argentina ante Inglaterra por el pase a la final
La Selección argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026. El partido comienza a las 16:00 (hora argentina) y se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El ganador jugará la final contra España.