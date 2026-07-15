Víctor Heredia, contra la ministra de Seguridad: "Tengo memoria" La medida de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de prohibir símbolos patrios en el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026, generó fuerte polémica y la respuesta del cantante popular. Por Agregar C5N en









La reacción del artista contra las medidas de la funcionaria de Milei sobre Malvinas. Redes sociales

El anuncio de la ministra de Seguridad, Alejanda Monteoliva, sobre la restricción de llevar símbolos patrios con la imagen de las Malvinas, generó una polémica en redes donde calificaron a la meddida como antipatriota. Uno de los que respondió fue Víctor Heredia, con un poema que anuncia: "Lamento decirte que tengo memoria".

El cantautor cruzó a la funcionaria de Javier Milei, por el operativo que acordaron desde el Gobierno con la FIFA, el FBI y autoridades inglesas al catalogar el encuentro de "alto riesgo", en el partido de este miércoles entre Argentina ante Inglaterra en el pase a la final del Mundial 2026, en Atlanta, Estados Unidos.

Heredia usó una serie de preguntas retóricas para cuestionar la decisión oficial: "¿Ahora no debo ofenderlos? ¿No debo acordarme de aquella intemperie? ¿No debo llorar lo que el alma me pide? ¿No debo invocar a quien diera su sangre? ¿Debiera olvidarlo?".

Bandera. El texto escrito por @VictorHerediaOK en respuesta a las declaraciones de la Mtra Monteoliva x Malvinas. pic.twitter.com/ZmNtyfWRlS — Gustavo Sylvestre (@Gatosylvestre) July 15, 2026 El intérprete de Patria y Todavía cantamos argumentó que su intención no es fomentar la violencia sino un homenaje con los caídos en el guerra en el Atlántico Sur en 1982.

"¡No quiero otra guerra! ¡Ni quiero otro espanto! ¡Tampoco otro llanto! ¿Pero que me olvide de los que murieron por la misma Patria que acuña mi sangre? Lamento decirte que tengo memoria", sentenció el artista.