Un turista argentino fue denunciado por gestos racistas en Brasil tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

El hombre, que estaba acompañado de otros compatriotas que llevaban la camiseta Albiceleste, celebraba la agónica victoria de la Selección para lograr el pase a la final del Mundial 2026. Aseguran que debió adelantar su regreso a Buenos Aires.

El argentino festejó de manera efusiva en Brasil. El audio del video podría ser una prueba a su favor, tras la denuncia

Otro argentino fue denunciado en Brasil por presuntos gestos racista durante los festejos por la victoria agónica de la Selección argentina en semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra.

El hecho se dio en un bar en San Pablo cuando un grupo de argentinos estaban festejando el pase a la final que se disputará este domingo ante España, cuando en una filmación de los presentes se puede ver que el hombre de 38 años realizaba gestos que simulaban los movimientos de un mono.

En las imágenes se puede ver a un grupo de hombres vestidos con camisetas argentinas que festejan la victoria de la selección frente a un hombre presuntamente brasileño. Entre gritos y euforia, el acusado, identificado como Sebastián Fernando Ayala, realizó un movimiento con los brazos que suele estar asociado a los de un mono.

El hombre local, que aparentemente es empleado del local, al principio se tomó los gestos con gracia, sin embargo, luego hizo la denuncia formal con “insultos racistas” y la Policía Civil informó que están investigando los hechos. De igual modo, si se analiza el audio se escucha al denunciado decir “unos huevos así”, y hacer el gesto de “grande” , algo que sin audio, daría a entender que en realidad son gestos simulando un mono.

Según indicó el medio brasileño, G1, tras ser identificado, el argentino adelantó su regreso a Buenos Aires, por lo que Sebastián Fernando Ayala se encuentra prófugo de la Justicia brasileña .

Torcedor argentino é acusado de ato racista em Morro de São Paulo, Bahia, após vitória da seleção contra a Inglaterra. Segundo relatos, o envolvido teria feito gestos imitando um macaco em direção a um jovem que assistia o jogo em kiosk no centro da cidade. De acordo com… pic.twitter.com/2rs7yKifR4

El mismo medio obtuvo acceso a imágenes que mostraron al hombre en el aeropuerto de Salvador a las 3.40 del jueves. En esa línea, el fiscal del caso explicó que el argentino abandonó el país alrededor de las 21 del miércoles.

También fue captado por las cámaras de seguridad de la terminal de ferris de Bom Jardim, desde donde se dirigió a la terminal aérea, donde abordó el avión que lo trasladó de vuelta a Buenos Aires, donde llegó el de 10 de julio cuando originalmente tenía fecha de regreso el domingo 19 de julio.

Por su huida, fue declarado prófugo por la Justicia y el juez Marcelo Lagrota ordenó su prisión preventiva. Además, calificó el caso como una “violación de la dignidad humana” y afirmó que “el uso del término ‘broma’ para enmascarar el prejuicio racial es uno de los artificios más perversos del racismo estructural, ya que intenta minimizar la gravedad de actos que generan una profunda repulsión social”.