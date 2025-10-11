La emotiva despedida al cantante y modelo argentino asesinado en México: "Estamos en shock"

Federico Dorcaz iba a formar parte de un certamen de baile en la televisión mexicana, donde ya había comenzado los ensayos. Una de sus compañeras brindó unas palabras en la primera emisión del programa tras su muerte.

Federico Dorcaz circulaba en su camioneta cuando fue baleado por dos personas que viajaban en motos.

Crece la conmoción por el asesinato de Federico Dorcaz en México, el cantante y modelo argentino que perdió la vida cuando circulaba en su camioneta y fue baleado por dos personas que viajaban en motos. El joven, que iba a formar parte de un certamen de baile en la televisión mexicana , fue despedido por sus compañeros con un emotivo mensaje en el primer programa al aire tras su muerte.

"El día de hoy tenemos que comunicarle una muy triste noticia. Falleció Fede Dorcaz. Cantante, modelo pareja del certamen de Mariana Ávila" , señaló en un primer momento la conductora del reality Las Estrellas Bailan en Hoy 2025.

Por su parte, una de las compañeras de Dorcaz aseguró que "todos estamos en shock en este momento" y recordó que el cantante y modelo argentino iba a ser pareja de baile de una de las concursantes. "Hace un par de meses Fede ya había comenzado los ensayos, estuvo con nosotros en la nube y nos había mostrado su primer sencillo musical apostando a la cultura" , agregó.

El crimen ocurrió cuando el cantante se desplazaba en su camioneta. Según testigos, fue interceptado por dos motocicletas en las que viajaban los atacantes. Todo indica que los agresores intentaron detenerlo, y ante el intento del joven por escapar, abrieron fuego.

De acuerdo con el reporte policial difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hecho se produjo en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza. “Un hombre perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer en un ataque directo”, señala el documento oficial.

Fede Dorcaz Desde 2017, Federico Dorcaz se dedicaba a la música.

Vecinos de la zona contaron que, tras recibir los disparos, Dorcaz trató de huir acelerando el vehículo, pero terminó descendiendo del auto y cayó sobre el pavimento, donde fue encontrado sin vida por los efectivos policiales que llegaron minutos después.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el caso como homicidio doloso y analiza las cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen para identificar a los responsables, quienes se habrían dado a la fuga rumbo al Bosque de Chapultepec. Las autoridades no descartan que se tratara de un ataque planificado.