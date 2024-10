Israel cargó contra España y lo definió como "un paraíso para sembrar el odio "

"Masar Badil, organización vinculada a grupos terroristas como el FPLP y Samidoun, ha elegido Madrid para su congreso internacional anual y la manifestación prevista para hoy para conmemorar la brutal masacre del 7 de octubre", aseveró en esta línea.

Por último, advirtió sobre la postura de España: "Es inaceptable que una sociedad democrática permita la glorificación del terrorismo y la celebración de los crímenes contra la humanidad perpetrados por Hamás".

Se acerca el aniversario del ataque de Hamás a Israel: "Todos conocemos a algún secuestrado"

Israel vivirá este lunes 7 de octubre el primer aniversario del brutal ataque del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, donde asesinaron a 1.195 personas y secuestraron a 251, entre ellas a varios argentinos. La argentina israelí Tatiana Malamud dialogó con C5N y destacó que "cada raptado para nosotros es una vida importantísima, hay familias atrás, Israel es un país muy chiquito y todos conocemos a alguien a quien se llevaron".

"Por un lado no se puede creer que haya pasado un año, por otro parece que hubiera sido ayer. Se perdió la noción del tiempo, cuando había pasado un mes, pensábamos que había pasado una vida. Se está por cumplir un año y es una locura, todavía hay 100 personas secuestradas en manos del grupo terrorista Hamás mientras estamos viviendo una guerra con los terroristas de Hezbolá y con Irán, que maneja a todos estos grupos", explicó, en conversación con Lucila Entín.

"Se vive muy triste, muy intenso. Pasó un año y seguimos perdiendo refugios, si bien hay momentos más calmos ahora la tensión subió muchísimo", añadió.

En cuanto a la situación de los secuestrados, Malamud planteó que "se intentó negociar muchas veces a través de distintos intermediarios como Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, pero no lamentablemente no se puede negociar con terroristas". "No se sabe nada, porque organizaciones como UNICEF o la Cruz Roja que deberían haber ido a ver el estado de salud de los secuestrados nunca fueron o no quisieron dar información. No se sabe si están vivos o no, no se sabe nada", apuntó.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se mostró duro en las negociaciones y en varias ocasiones durante los últimos doce meses se cerró al diálogo. Al respecto, Tatiana señaló que "si bien acá hay un montón de diferencias políticas y se puede pensar distinto sobre Netanyahu, pero quien no quiso negociar acá y que siempre se negó fue Hamás. Netanyahu estuvo dispuesto a dar a miles de terroristas en prisión por sus secuestrados y no quisieron".

"Cada secuestrado para nosotros es una vida importantísima, hay familias atrás, Israel es un país muy chiquito y todos conocemos a alguien secuestrado. Hay secuestrados argentinos israelíes, el foco no es lo que se dice de un discurso sino que están en manos de terroristas que no están dispuestos a negociar", subrayó la joven.