Iraníes forman cadenas humanas en puentes y centrales eléctricas ante las amenazas de Donald Trump

En respuesta al ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, miles de civiles iraníes forman cadenas humanas frente a centrales eléctricas. La medida busca proteger la infraestructura del país ante la amenaza del líder republicano, quien prometió que una "civilización entera morirá esta noche" si Teherán no se rinde ni libera el estrecho de Ormuz antes de las 20 horas de Washington.
A la par de esta resistencia pacífica en zonas de riesgo, miles de ciudadanos se congregaron en la capital para manifestar su rechazo a la guerra. A pesar de la grave crisis interna de la República Islámica, las estimaciones sugieren que al menos un tercio de los 90 millones de habitantes aún respalda a los líderes nacionales.
Las autoridades locales impulsaron estas movilizaciones masivas a través de canales institucionales. La convocatoria oficial sumó el respaldo de Alireza Rahimi, viceministro de Deportes y Juventud, quien llamó a participar a "jóvenes, estudiantes, figuras culturales y artísticas".
Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian destacó la voluntad ciudadana para enfrentar una eventual escalada bélica. El mandatario aseguró que "más de 14 millones de iraníes orgullosos se ofrecieron para defender a Irán (de una invasión terrestre). Yo también he estado, estoy y seguiré estando dedicado a dar mi vida por Irán".
En el plano diplomático, el gobierno persa confirmó la clausura total de las vías de diálogo con el país norteamericano. Esta decisión agrava el conflicto a pocas horas del vencimiento del plazo impuesto para alcanzar un alto el fuego y rehabilitar el tránsito marítimo en Ormuz.
Más temprano, el jefe de Estado estadounidense lanzó su advertencia más severa en redes sociales: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás". Frente a estas declaraciones, la Guardia Revolucionaria replicó de inmediato con un duro comunicado oficial: "Nuestra respuesta se extenderá más allá de la región si el ejército estadounidense cruza nuestras líneas rojas".