Irán: afirman que el hijo de Ali Khamenei lo sucederá como líder supremo

Incluso, durante el cónclave que fue convocado por el líder supremo iraní, también se debatió sobre la chance de que su hijo asuma en el cargo antes de la muerte de su padre para facilitar la transición.

Mojtaba Khamenei Mojtaba Khamenei. Redes sociales

En tanto, el canal iraní Iran International se refirió al motivo por el cual no había trascendido públicamente la reunión de la Asamblea de Expertos. "Se decidió mantener el máximo secreto sobre la decisión debido a los temores de protestas públicas generalizadas", expresó.

Por otro lado, a pesar de que no se confirmó oficialmente, distintos medios iraníes advirtieron que Ali Khamenei se encuentra internado en un establecimiento médico en coma. Por su parte, el diario estadounidense The New York Times marcó que está "gravemente enfermo".