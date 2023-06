Inteligencia Artificial: Estados Unidos y la Unión Europea crearán "un código de conducta"

Brasil: el ex presidente Collor de Mello fue condenado a ocho años de prisión por corrupción

Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, explicó en declaraciones a AFP que el objetivo es "establecer códigos de conducta voluntarios que estén abiertos a todos los países de ideas afines".

Los dichos tuvieron lugar durante una reunión del Consejo de Comercio y Tecnología (CCT) en Lulea, en el norte de Suecia donde estuvo presente Sam Altman, el fundador del robot conversacional ChatGPT.

El organismo fue creado en 2021 entre los 27 miembros de la UE y Estados Unidos para pasar página a las disputas comerciales de los años de la presidencia de Donald Trump.

inteligencia artificial

Las consecuencias de la inteligencia artificial con respecto a las personas

La directora de CoEducation Consulting, Beatriz Arias, se refirió a las consecuencias de la inteligencia artificial con respecto a las personas: "La IA está reemplazando algunos productos, procesos y resultados que antes eran realizados por seres humanos, es decir, estamos creando IA para que haga ciertos trabajos por nosotros".

Sin embargo, remarcó que "no obstante, la IA es nada más que una descripción de que esta no opera a través de un humano pero fue creada por humanos y lo que hoy nos sorprende de estas aplicaciones es su capacidad de amplificar o profundizar las habilidades esenciales de las personas". Co Education Consulting se especializa en desarrollar talentos, transición en sistemas culturales, liderazgo y posicionamiento.

La diferencia entre la inteligencia artificial y la humana

"La diferencia entre la inteligencia humana y la IA es que ésta última está diseñada para reconocer patrones y tomar decisiones basadas en esos patrones o datos recopilados", señalaron desde la consultora.

En tanto, agregaron que la IA no está apta para incluir las humanas. "Aunque tiene la habilidad de reconocer la complejidad de las situaciones y decidir en base a múltiples factores, aún no puede articular incluyendo la experiencia propia y distintiva, las emociones, los sentimientos, la forma natural de las interacciones humanas y la autoconciencia", expresaron.

Desde Co Education concluyen que "definitivamente el uso de la inteligencia artificial aplicando el aprendizaje profundo va a modificar la vida del ser humano, pero no menos que lo han hecho la imprenta, las máquinas o la energía nuclear. Va a ser parte del desafío de la humanidad que todos accedamos y obtengamos lo mejor de esta interacción ".