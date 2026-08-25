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Quién es Valentina Pergolini, la hija de Mario que audicionó en Popstars

La joven artista deslumbró en la masiva audición del renovado concurso musical transmitido por la pantalla chica.

Valentina y Mario Pergolini.

Valentina y Mario Pergolini.

Valentina Pergolini, de 20 años y perfil bajo, sorprendió en el debut de Popstars por Telefe al audicionar a capela con Baby One More Time (Bebé, una vez más) de Britney Spears en el Estadio Mary Terán de Weiss ante 3.000 aspirantes.

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Identificada con el número 2274, la joven avanzó de ronda tras un proceso de selección virtual de seis meses, buscando "crear mi propio camino" en las artes escénicas, lejos de la influencia de su famoso padre.

"Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta", declaró Valentina ante las cámaras de Telefe, sin buscar trato diferencial ni mencionar su apellido durante el casting presencial.

La hija del conductor maravilló a los presentes en la audición.

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Su padre, Mario Pergolini, la apoyó con contención."A partir de acá ya no importa si seguís pasando, vos tenés que estar orgullosa de hasta donde estás llegando", le dijo, y salió emocionado tras verla en teatro.

La emoción estalló cuando el conductor Nicolás Vázquez anunció los números clasificados en vivo y confirmó que el 2274 seguía en carrera, consolidando a la joven artista entre las grandes promesas que continúan en la renovada apuesta televisiva.

Quién es Valentina Pergolini

Formada en Artes Escénicas, Valentina debutó profesionalmente como Anna en Despertar de Primavera en el Teatro Ópera, superando audiciones abiertas dirigidas por Fernando Dente, tras seguir el proyecto desde niña.

"La verdad es que estoy cumpliendo un sueño y no puedo creer que se me haya dado de esta manera", confesó Valentina a Teleshow tras su debut en la comedia musical que aborda temáticas adolescentes complejas.

Antes de la actuación, trabajó en producción de obras como Rent y El Principito bajo el ala de Dente, experiencia que la formó integralmente para estar "arriba del escenario" o "del lado de la producción".

Valentina valoró su libertad actual para forjar su carrera artística, señalando que "tengo mucha libertad en crear mi propio camino" debido al "perfil bajo" de su familia, a diferencia de sus hermanos mayores.

La hija menor del célebre productor y la psicóloga Dolores Galán demuestra así que su verdadera vocación por el arte escénico se sostiene por peso propio, desmarcándose por completo de la sobreexposición mediática que rodeó a su familia durante décadas.

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