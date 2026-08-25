No hay consuelo: falleció una reconocida actriz tras luchar contra una enfermedad Dejó una destacada trayectoria en cine y televisión que marcó a varias generaciones. Su familia y colegas la recuerdan por su calidez humana y su gran talento artístico. Agregar C5N en









Durante los años 60, protagonizó tres películas junto a Elvis Presley. Redes sociales

La actriz Shelley Fabares, reconocida por su participación en tres películas junto a Elvis Presley durante la década de 1960, falleció a los 82 años el sábado 22 de agosto, en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de luchar contra una enfermedad. La noticia generó una fuerte conmoción dentro del mundo del cine y la televisión internacional.

El fallecimiento fue confirmado por su familia a través de un comunicado oficial, en el que describieron a la intérprete como una figura fundamental dentro de su entorno más cercano: "Fue una esposa devota, una madrastra, hija, hermana, sobrina, tía, familiar y amiga leal muy querida, cuya calidez, generosidad, humor y gracia dejaron una huella imborrable en la vida de todos los que la conocieron. Tenía una habilidad especial para hacer que la gente se sintiera bienvenida, valorada y querida".

La familia también remarcó el carácter contenedor que tenía la actriz para quienes la rodeaban: "Tenía una notable capacidad para hacer que las personas se sintieran bienvenidas, valoradas y queridas". Fabares estaba casada con Mike Farrell, conocido por su papel en la serie MAS*H, con quien contrajo matrimonio en 1984 en la residencia de la tía de la actriz, Nanette Fabray, en Pacific Palisades.

Craig T. Nelson, su compañero de elenco en la serie Coach, también le rindió homenaje luego de conocerse la noticia: "Shelley era una gran dama… una roca. La extrañaré. Fue una parte fundamental de mi vida durante la temporada de Coach".

Redes sociales Quién era Shelley Fabares Shelley Fabares nació el 19 de enero de 1944 en Santa Mónica, California, y comenzó su vinculación con el mundo del entretenimiento desde muy pequeña, cuando su madre la introdujo en el modelaje a los tres años. Su gran salto a la fama se produjo en 1958, cuando fue elegida para interpretar a Mary Stone, la hija adolescente de la familia protagonista de The Donna Reed Show, serie transmitida por ABC durante ocho temporadas, hasta 1966.

Sobre su experiencia trabajando junto a Donna Reed, la actriz había declarado en una entrevista con el Los Angeles Times en 1993: "Donna Reed era sencillamente una mujer extraordinaria, de gran fortaleza, bondad, integridad y compasión. Tuvo la influencia más profunda en mí. La llevo conmigo hoy". En paralelo a su carrera actoral, Fabares tuvo también una breve incursión en la música, logrando en 1962 el primer puesto del Billboard Hot 100 con el tema "Johnny Angel". Redes sociales Durante los años 60, protagonizó tres películas junto a Elvis Presley: Girl Happy (1965), Spinout (1966) y Clambake (1967). Sobre su primer encuentro con el ícono del rock, recordó: "Lo miré, y era Elvis. Estaba caminando. La presencia que tenía ese hombre… nadie podía hablar. Todos simplemente se detuvieron". Posteriormente, retomó impulso en su carrera con el telefilme Brian's Song (1971), y en 1989 protagonizó la comedia Coach, donde interpretó a Christine Armstrong, papel por el que recibió dos nominaciones al Premio Emmy. En octubre de 2000, la actriz recibió un trasplante de hígado luego de permanecer casi dos años en lista de espera. Antes de contraer matrimonio con Farrell, había estado en pareja con el productor discográfico Lou Adler con quien tuvo dos hijos, Erin y Michael.