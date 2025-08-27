27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Fue decapitado y tomados como botín de guerra en 1897. Durante todo este tiempo estuvo en el Museo de Historia Natural de París junto otros restos humanos que fueron extraídos de la isla.

Por
Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

El gobierno de Francia devolvió a Madagascar tres cráneos de la época colonial. Según los expertos, uno podría pertenecer al rey Tuera, quien fue decapitado por las tropas francesas en el siglo XIX. Este acto de restitución es el primero bajo una nueva ley francesa de 2023 que simplifica la devolución de estos objetos históricos y humanos, y representa un paso importante hacia la reconciliación y la sanación de las heridas coloniales.

Suspendieron la búsqueda de Natalia Nagovitsyna.
Te puede interesar:

Suspenden el rescate de una alpinista rusa atrapada a 7.000 metros en el Pico Pobeda

La historia de los cráneos está profundamente ligada a la violenta ocupación colonial de Madagascar. El cráneo del rey Tuera y los restos de otros dos miembros del pueblo sakalava fueron tomados por las tropas francesas como botín de guerra en 1897. El cráneo del rey fue posteriormente depositado en el Museo de Historia Natural de París, junto con cientos de otros restos humanos que fueron extraídos de la isla.

"Estos cráneos ingresaron a las colecciones nacionales en circunstancias que constituían claramente una afrenta a la dignidad humana y en un contexto de violencia colonialista", reconoció la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.

El ministro de Cultura de Madagascar, Velamiranti Donna Mara, calificó la medida de "significativa" y la consideró el "comienzo de una nueva era de cooperación" entre ambos países. "Su ausencia durante más de un siglo, es decir, 128 años, fue una herida abierta en el corazón de nuestra isla", añadió.

La identificación de los cráneos fue el resultado de un proceso meticuloso. Un comité científico conjunto confirmó que los tres cráneos pertenecen al pueblo Sakalava. Sin embargo, los expertos mantuvieron una postura cautelosa respecto al cráneo del rey Tuera, afirmando que solo pueden decir con "alta probabilidad" que uno de ellos le pertenece.

Este acontecimiento se enmarca en los esfuerzos más amplios del presidente francés Emmanuel Macron por abordar el pasado colonial de Francia. Desde su elección en 2017 reconoció públicamente las atrocidades cometidas por su país en África. En una visita a Madagascar en abril pasado, expresó su intención de "pedir perdón" por la "sangrienta y trágica" colonización.

Madagascar, que declaró su independencia en 1960 después de más de 60 años de ocupación francesa, ahora se prepara para un nuevo capítulo, con los restos programados para ser devueltos y enterrados el próximo domingo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump contempla medidas medidas severas para Moscú. 

Trump amenaza con una "guerra económica" contra Rusia si Putin no acuerda un alto al fuego con Ucrania

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva anunció que Estados Unidos revocó la visa a su ministro de Justicia: "Un gesto irresponsable"

Bolsonaro fue acusado de violar las restricciones impuestas por la Justicia.

Brasil: la Fiscalía pidió reforzar la vigilancia sobre Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

En redes sociales se viralizaron varios videos de la tormenta de arena.

¿Se viene el apocalipsis? Las escalofriantes imágenes de una tormenta de arena en Phoenix

Manifestantes cortaron la autopista Ayalon de Tel Aviv y otras rutas del país.

Masiva jornada de protestas en Israel: familiares de rehenes cortan rutas para exigir su liberación

Murieron periodistas por el ataque contra el hospital.

Israel bombardeó un hospital de Gaza y hay al menos 19 muertos, entre ellos 5 periodistas

Rating Cero

Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

play

Mon Laferte: "Me da miedo la tendencia al fascismo"

Las abogadas del futbolista pidieron la revinculación con sus hijas de forma urgente.

Revés judicial para Mauro Icardi: no puede salir de Turquía por deudor alimentario

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

últimas noticias

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Hace 11 minutos
Cami Homs contó a sus fanáticos qué pasa con su salud.

El delicado momento de Cami Homs en medio de su embarazo: "No me hace nada"

Hace 27 minutos
El equipo económico logró una refinanciación exitosa.

Deuda en pesos: el Gobierno convalidó tasas altas y logró un rollover por arriba del 100%

Hace 55 minutos
Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei.

Aparecieron nuevos audios que prueban que había chats entre Spagnuolo y los hermanos Milei

Hace 56 minutos
Para Sujarchuk, la libre venta de armas es una barbaridad y un peligro inminente.

Ariel Sujarchuk propone poner fin a la "puerta giratoria" y frenar la venta libre de armas en la provincia de Buenos Aires

Hace 1 hora