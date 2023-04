"Estoy aquí porque Donald Trump me violó": la dura frase de la periodista Elizabeth Carroll

“Estoy aquí porque Donald Trump me violó" , afirmó la escritora al momento de declarar en el segundo día del juicio civil que se desarrolla en el Tribunal Federal de Manhattan, donde demanda al magnate y pretende una indemnización por daños y perjuicios.

"Estoy aquí para retomar mi vida", agregó Carroll, que alega que el exmandatario la agredió sexualmente en un probador de una tienda de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York, a mediados de la década de 1990.

Carroll escribió sobre este hecho en un libro, que fue publicado en 2019. Luego, Trump dijo que el hecho no había ocurrido. “Mintió e hizo añicos mi reputación", remarcó.

La declaración de Elizabeth Carroll

Durante más de una hora, la escritora contó: el encuentro fortuito con el magnate a la entrada del local de Bergdorf Goodman. Pero las bromas en la sección de lencería femenina del sexto piso se transformaron en una pesadilla en el probador.

Según su relato, el entonces hombre de negocios y celebridad en Nueva York, hoy de 76 años, la reconoció porque ella escribía una columna en la revista Elle, "Ask E. Jean" (pregúntale a E.Jean), y la invitó en tono amistoso a ayudarla a elegir un regalo.

El tono era "muy jocoso", dijo Carroll, que relató que en la sección de lencería, Trump eligió un 'body' y admitió que todavía no se explica, 25 años después, por qué lo siguió al probador pese a que "la comedia estaba escalando".

"Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena", pero inmediatamente después "introdujo" sus dedos en su vagina y después su pene. “Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir", señaló.