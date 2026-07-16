Coincidencia mística: la final del Mundial 2026 se juega el día de San Expedito, el santo que protege a la Scaloneta

A días de la definición del Mundial 2026, el domingo 19 de julio, los argentinos se aferran a la figura de San Expedito, el santo de las causas justas y urgentes, sumando fe a la esperanza de la cuarta Copa del Mundo.

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumó una nueva coincidencia que ilusiona a los hinchas: el partido se jugará este domingo 19, fecha que coincide con el día de patrono de las causas urgentes y justas: San Expedito, el santo que protege a la Scaloneta.

Más allá de lo táctico, la mística y las cábalas, la figura del santo volvió a aparecer en la escena nacional por el fervor de los más creyentes y de los fanáticos de la Selección que sueñan con conseguir la cuarta estrella en Nueva York , Estados Unidos.

La gran final se jugará en el MetLife Stadium el domingo 19 de julio, el día consagrado a San Expedito. Esta vez, la cita mundialista representa la búsqueda de la gloria ante el rival europeo y, quizás, el último partido en una Copa del Mundo para Lionel Messi.

Para los fieles, el 19 de cada mes es una fecha para pedir y acercarse a la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, ubicada en Bartolomé Mitre 2411 de la Ciudad de Buenos Aires, y a cada santuario a lo largo y ancho del país, para pedir por las causas urgentes. Los jugadores de la Selección argentina no son ajenos a este fervor popular.

La relación entre la Selección y este santo no es algo nuevo, sino que la figura de San Expedito acompañó al equipo nacional en todo el Mundial 2026. Después de la histórica remontada por 3 a 2 ante Egipto que afianzó a la Scaloneta rumbo a la final, un video difundido por la AFA dejó ver la intimidad de los futbolistas con la fe en primer plano.

Junto a la imagen de la Virgen de Luján -la patrona oficial de la Argentina- y la Difunta Correa, estaba la estatua de San Expedito. Mientras los jugadores argentinos festejaban el triunfo por los octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, de fondo se veía un pequeño altar con el que viaja la delegación albiceleste.

"QUE SALEN A GANAAAAAAAR"



La intimidad del vestuario de la Selección Argentina luego del triunfo ante Egipto en octavos de final.



@nicolasotamendi30 #TNTSportsMundial pic.twitter.com/Ypr0ralVhE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 7, 2026

Un ruego nacional para el domingo

A pocas horas de la final del Mundial 2026, este domingo a las 16 (hora de Argentina), las promesas y las cábalas se multiplican en las redes sociales. Lo que comenzó como un santuario táctico y emocional del equipo se convirtió en una señal fuerte que anticipa el milagro. Millones de hinchas argentinos, acá y en todo el mundo, se aferrarán a la misma fe que suelen tener los campeones del mundo a la espera de que San Expedito, el santo de las causas justas y urgentes, vuelva a vestirse de celeste y blanco.

Cómo es la oración a San Expedito

Esta oración se utilizar para pedir por una causa justa y urgente: "Mi San Expedito, santo guerrero de los afligidos y de las causas urgentes, intercede por mí ante Jesucristo para socorrerme en esta hora de necesidad, brindándome fuerza, coraje y paz. Atiende mi pedido: (hacer la petición). Te pido me protejas de todo mal, cuides a mi familia y me devuelvas la tranquilidad. Prometo difundir tu nombre en agradecimiento. Amén". Al terminar, se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria, según la fe cristiana.