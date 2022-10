Escándalo con Bolsonaro en el balotaje: denuncian detenciones irregulares a los micros con votantes de Lula

Políticos del PT de Bahía denunciaron que diputados y senadores fueron parados porque llevaban adhesivos con la cara de Lula. Según detallaron, los bloqueos fueron 70% más que en la primera vuelta electoral, dice un informe de la Corte.

Tras dichas denuncias, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexander de Moraes se reunió con el jefe de la Policía de carreteras y si bien confirmó que la policía desoyó las órdenes de no hacer dichos procedimientos, también aclaró que no hubo impedimentos para continuar con su viaje y llegar al destino para votar.

De Morales explicó que “el director de la policía vino a explicar esa cuestión y va a documentar todo eso”.

De igual modo, el magistrado señaló que el agente aseguró que ninguna operación duró más de 15 minutos y que no se obligó a ningún autobús a dar media vuelta. Además, se cancelan todas las operaciones, incluso aquellas basadas en el código de tránsito.

Por su parte, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, informó que pidió la detención del comandante de la Policía Caminera Federal y le solicitó a los diputados de la coalición de Lula que den la orden de prisión, algo a lo que tienen derecho cuando se trata de casos de flagrancia, contra los policías que están deteniendo a votantes opositores.

El transporte público, sobre todo si es gratuito, es clave para reducir la abstención en la segunda vuelta y animar a las personas de bajos recursos, mayoritariamente votantes de Lula, a acercarse al colegio electoral. La campaña de Bolsonaro había disputado en los tribunales sin éxito la necesidad de transporte público gratuito.

Las retenciones a los votantes sobre las carreteras

En las imágenes que trascendieron se ve a la policía federal de carreteras haciendo operativos para obstaculizar que las personas del noroeste no puedan acudir a los centros de votación.

https://twitter.com/EnriqueSantiago/status/1586800174239825921 La comunidad internacional debe intervenir para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en Brasil y que todos los brasileños y brasileñas puedan ejercer su derecho de voto sin impedimento.



No hay justificación alguna a este intento de impedir el voto a Lula https://t.co/2QhPJOmOWO — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) October 30, 2022

En otras se escucha a los policías confirmando que las retenciones “tienen un justificativo” y pidió no apoyar a “exministros del Sistema Penitenciario, no apoyen a traficantes, no apoyen a homicidas. Son todos criminales y peligrosos”.