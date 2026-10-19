Un vuelo de Tel Aviv a Viena fue desviado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa Tras despegar de Israel, la aeronave de Austrian Airlines debió aterrizar de emergencia en Bulgaria por un llamado de alerta. Las fuerzas de seguridad inspeccionaron el avión, descartaron la presencia de explosivos y el vuelo completó su ruta a la capital austríaca. Por Agregar C5N en









Austrian Airlines confirmó que no encontró ningún peligro en el avión tras la amenaza de bomba.

Un vuelo de la compañía Austrian Airlines que cubría la ruta entre Tel Aviv y Viena tuvo que ser desviado de emergencia este domingo hacia la ciudad de Sofía, Bulgaria, tras recibir una llamada de alerta por una presunta bomba a bordo. Tras la evacuación de la aeronave y una exhaustiva revisión por parte de las fuerzas de seguridad, la compañía confirmó que se trató de una falsa alarma y que no se halló ningún elemento peligroso.

El incidente afectó al vuelo OS82, un Airbus A320 en el que viajaban 51 pasajeros y seis miembros de la tripulación. La alerta se activó en pleno vuelo, cuando la aeronave volaba cerca de la frontera entre Bulgaria y Rumania. Ante la advertencia telefónica, realizada desde la capital austríaca sobre la presencia de un "objeto sospechoso", la tripulación activó los protocolos internacionales y desvió el trayecto hacia el sur para aterrizar en la capital búlgara.

Durante la maniobra de emergencia, un avión de combate de la Fuerza Aérea búlgara despegó para escoltar la nave hasta su ingreso y aterrizaje seguro en el aeropuerto de Sofía. Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel aclaró que el suceso no ocurrió en su espacio aéreo ni en las proximidades, por lo que no requirió su intervención.

Una vez en tierra, los pasajeros y la tripulación fueron evacuados para permitir que los agentes de seguridad búlgaros inspeccionaran minuciosamente el avión y el equipaje. Tras corroborar la ausencia de peligro, la aeronave completó anoche su trayecto hacia Viena con la totalidad de los pasajeros a bordo.

Contexto de máxima alerta en los vuelos a Israel El episodio se suma a una serie de hechos recientes que mantienen en extrema vigilancia a las aerolíneas que operan rutas hacia Tel Aviv. La semana pasada ya se habían registrado dos llamadas anónimas por bomba en vuelos de Delta Airlines que conectaban Nueva York con Israel, las cuales también resultaron ser falsas alarmas.

Sin embargo, la preocupación mayor responde a un grave antecedente ocurrido hace menos de tres semanas, cuando el copiloto de un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv intentó estrellar la aeronave en un acto terrorista, una maniobra que logró ser frustrada gracias a la rápida intervención del capitán y de varios pasajeros a bordo.