20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Un vuelo de Tel Aviv a Viena fue desviado por una amenaza de bomba que resultó ser falsa

Tras despegar de Israel, la aeronave de Austrian Airlines debió aterrizar de emergencia en Bulgaria por un llamado de alerta. Las fuerzas de seguridad inspeccionaron el avión, descartaron la presencia de explosivos y el vuelo completó su ruta a la capital austríaca.

Por
Austrian Airlines confirmó que no encontró ningún peligro en el avión tras la amenaza de bomba.

Austrian Airlines confirmó que no encontró ningún peligro en el avión tras la amenaza de bomba.

Un vuelo de la compañía Austrian Airlines que cubría la ruta entre Tel Aviv y Viena tuvo que ser desviado de emergencia este domingo hacia la ciudad de Sofía, Bulgaria, tras recibir una llamada de alerta por una presunta bomba a bordo. Tras la evacuación de la aeronave y una exhaustiva revisión por parte de las fuerzas de seguridad, la compañía confirmó que se trató de una falsa alarma y que no se halló ningún elemento peligroso.

Donald Trump expresó públicamente su apoyo a Benjamin Netanyahu en el último tramo previo a las elecciones en Israel.
Te puede interesar:

Trump respaldó la reelección de Netanyahu a nueve días de los comicios en Israel

El incidente afectó al vuelo OS82, un Airbus A320 en el que viajaban 51 pasajeros y seis miembros de la tripulación. La alerta se activó en pleno vuelo, cuando la aeronave volaba cerca de la frontera entre Bulgaria y Rumania. Ante la advertencia telefónica, realizada desde la capital austríaca sobre la presencia de un "objeto sospechoso", la tripulación activó los protocolos internacionales y desvió el trayecto hacia el sur para aterrizar en la capital búlgara.

Durante la maniobra de emergencia, un avión de combate de la Fuerza Aérea búlgara despegó para escoltar la nave hasta su ingreso y aterrizaje seguro en el aeropuerto de Sofía. Por su parte, la Fuerza Aérea de Israel aclaró que el suceso no ocurrió en su espacio aéreo ni en las proximidades, por lo que no requirió su intervención.

Una vez en tierra, los pasajeros y la tripulación fueron evacuados para permitir que los agentes de seguridad búlgaros inspeccionaran minuciosamente el avión y el equipaje. Tras corroborar la ausencia de peligro, la aeronave completó anoche su trayecto hacia Viena con la totalidad de los pasajeros a bordo.

Contexto de máxima alerta en los vuelos a Israel

El episodio se suma a una serie de hechos recientes que mantienen en extrema vigilancia a las aerolíneas que operan rutas hacia Tel Aviv. La semana pasada ya se habían registrado dos llamadas anónimas por bomba en vuelos de Delta Airlines que conectaban Nueva York con Israel, las cuales también resultaron ser falsas alarmas.

Sin embargo, la preocupación mayor responde a un grave antecedente ocurrido hace menos de tres semanas, cuando el copiloto de un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv intentó estrellar la aeronave en un acto terrorista, una maniobra que logró ser frustrada gracias a la rápida intervención del capitán y de varios pasajeros a bordo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El precio del petróleo se disparó nuevamente.

El petróleo se disparó más de 3% y el barril rozó los u$s110 por la tensión internacional

El papa León XIV se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

Kyle Kennedy comenzó su carrera en Nueva York donde se graduó como maestra.

Estados Unidos: murió Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, a los 42 años

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Antes del balotaje en Brasil, Trump celebró el avance de la derecha en la región: "Sudamérica es un lugar diferente"

El gobierno de Brasil calificó de injerencia externa los nuevos insultos de Milei.

Brasil rechazó los insultos de Milei contra Lula: "Es una manifestación inaceptable y desequilibrada"

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Giorgia Meloni envía 500 militares más a Milán y refuerza la seguridad: cárcel y multas por violencia en marchas

Rating Cero

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Fabián Gianola fue atropellado por un auto a la salida del DOT.

"Me levantó por el aire": atropellaron a Fabián Gianola y sufrió una fractura expuesta

La China Suárez enojada con sus hijos y Mauro Icardi enfadado en las playas de México.

Polémica en las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez con los hijos de la actriz: "Él estaba fastidiado"

Marcela Ortiz murió en las últimas horas.

De qué murió Marcela Ortiz, exesposa de Raúl Taibo

Edgar Vivar interpretó al recordado Señor Barriga en El Chavo del 8.

Preocupación por la salud de Édgar Vivar, "El señor Barriga" de El Chavo del 8

últimas noticias

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Hace 11 minutos
El papa León XIV se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

Hace 20 minutos
Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Hace 39 minutos
Javier Milei recibió críticas de los demócratas en Estados Unidos por su apoyo a una legisladora republicana. 

Milei suma quejas por "intromisión electoral": su apoyo a una republicana generó críticas en Estados Unidos

Hace 40 minutos
Kyle Kennedy comenzó su carrera en Nueva York donde se graduó como maestra.

Estados Unidos: murió Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, a los 42 años

Hace 44 minutos