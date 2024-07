Elecciones en EEUU: los posibles candidatos demócratas tras la renuncia de Joe Biden

Biden anunció que no competirá en los comicios.

Trump aprovechó que Biden bajó su candidatura y afirmó que no estaba apto para una reelección

La vicepresidenta Harris es la principal opción demócrata. Con 59 años, es hija de padre jamaicano y madre india. Fue la primera mujer y la primera persona negra en convertirse en fiscal general de California. Luego ,fue la primera senadora con familia originaria del sur de Asia. A su favor juega la reputación que ganó en el área judicial por la lucha contra la delincuencia, mientras que en contra tiene un índice de popularidad medio.

Kamala Harris Kamala Harris, vicepresidenta de Joe Biden.

Por otra parte, aparece el gobernador de California, Gavin Newsom. Con 56 años, el exalcalde de San Francisco lleva cinco años al frente del estado más poblado del país y se convirtió en un santuario del derecho al aborto. Nadie duda de sus ambiciones presidenciales, a tal punto que viajó mucho al extranjero, invirtió millones de dólares en un comité de acción política y se especula con que podría presentarse en 2028. ¿O ya en 2024?

Por último, otra posible candidata es la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. A los 52 años, cuenta con tres electorados que los demócratas intentan captar: los obreros, los afroestadounidenses y los árabes. Además es una acérrima opositora a Donald Trump. El estado que dirige será uno de los más disputados en las elecciones presidenciales de noviembre, un argumento de peso, según sus partidarios, para designarla candidata del partido.

La carta de Joe Biden

"Compatriotas estadounidenses,

En los últimos tres años y medio, hemos hecho grandes progresos como nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción de los costos de los medicamentos con receta para las personas mayores y en la ampliación de la atención sanitaria asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos proporcionado la atención crítica que necesitan un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Hemos aprobado la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Hemos designado a la primera mujer afroestadounidense para la Corte Suprema. Y hemos aprobado la legislación climática más importante de la historia del planeta. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, hemos superado una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y reforzado nuestras alianzas en todo el mundo.

Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente. Y aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir con mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato.

A finales de esta semana hablaré a la nación con más detalles sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profunda gratitud a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero dar las gracias a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una colaboradora extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América".