Brasil en horas decisivas: encuestas, debates y el impacto en Argentina

Más de 156 millones de brasileños acuden a las urnas este domingo para elegir presidente en un balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Con las encuestas de cierre en empate técnico dentro del margen de error, la definición queda atada al nivel de participación en los bastiones clave.

En los últimos sondeos en Brasil, Datafolha ubica a Flávio Bolsonaro con 47% frente al 46% de Luiz Inácio Lula da Silva, la medición de Quaest muestra 45% contra 44%, y Atlas Intel/Bloomberg registra 51,1% frente a 48,9% en votos válidos, con márgenes de error que rondan entre uno y dos puntos porcentuales . En todos los registros la distancia se mantiene dentro de la tolerancia estadística: desde el punto de vista metodológico, ningún candidato llega con condición de favorito asegurado.

Sin embargo, las encuestas temporales de octubre mostraron un desplazamiento en la tendencia: Datafolha le otorga a Flávio Bolsonaro cuatro puntos de ventaja (49% a 45%) a principios de mes, una brecha que se redujo a la mínima hacia el tramo final .

Lula recuperó terreno en el tramo final, aunque sin lograr liderar en intención de voto total en los principales sondeos. A ello se suma el antecedente de la primera vuelta, donde Flávio Bolsonaro alcanzó el 47,03% de los sufragios válidos frente al 45,16% de Lula, superando las estimaciones previas de encuestadoras como Quaest, que en la víspera ubicaban a Lula un punto arriba. Si persistiera un sesgo de subregistro en el electorado conservador, la paridad numérica favorecería al candidato del Partido Liberal (PL) (si bien el comportamiento del electorado en un balotaje difiere del primer turno).

Asimismo, los indicadores de rechazo aportan señales contrapuestas: de acuerdo con Quaest, la imagen negativa de Lula se redujo al 47%, mientras que la de Flávio Bolsonaro se sitúa en torno al 52%, un diferencial que adquiere relevancia en una contienda de márgenes estrechos.

Desde la redemocratización en 1989, Brasil ha celebrado siete elecciones presidenciales resueltas en segunda vuelta. En todas ellas se verificó una regularidad estadística estricta: el candidato que ganó la primera vuelta terminó consagrándose presidente en el balotaje. Nunca se produjo una “virada” (remontada) presidencial.

Para retener el Planalto, Lula debe lograr lo que ninguna candidatura presidencial consiguió en 37 años de democracia electoral en Brasil: quebrar la regularidad histórica de que quien se impone en el primer turno concluye adjudicándose la presidencia.

La batalla de los debates y las prioridades del electorado

El tramo final de la campaña audiovisual quedó sellado con los dos cara a cara televisivos entre ambos candidatos: el cruce inicial en Band (18/10) y el cierre definitivo en TV Globo (23/10). En ambos encuentros predominó la agenda sobre causas judiciales, acusaciones cruzadas de corrupción y modelos contrapuestos de seguridad pública, postergando en gran medida la discusión programática de fondo.

En el debate de Band Flávio Bolsonaro cuestionó al oficialismo por denuncias vinculadas al entorno presidencial, mientras que Lula desafió a su rival a levantar conjuntamente el secreto bancario y telefónico de sus familias. El cierre en TV Globo mostró una primera mitad estructurada por sorteos temáticos donde se discutieron propuestas regionales y económicas, pero derivó en el bloque libre en un choque frontal con el caso del Banco Master, las investigaciones judiciales cruzadas y el cruce sobre el accionar de las fuerzas policiales en las favelas (con la mención de casos de víctimas civiles de operativos en Río de Janeiro).

El momento del debate. Folhapress

Esta dinámica contrastó parcialmente con las demandas expresadas por la ciudadanía en los sondeos de opinión. Mediciones de firmas como Quaest y BTG/Nexus reflejaron que la violencia urbana encabeza las preocupaciones del electorado (entre 33% y 35%), seguida de cerca por la salud pública (29%) y el precio de los alimentos.

El impacto de la inflación en la canasta básica constituyó el flanco más expuesto para Lula entre los votantes independientes, lo que motivó que la pauta oficialista apelara a contrastar los precios de los productos de consumo masivo con el período de gestión anterior.

Frente a este escenario, las campañas buscaron perforar las fortalezas del adversario: Flávio Bolsonaro enfocó sus acciones publicitarias en moderar su rechazo en el electorado femenino a través de iniciativas específicas como “Brasil por Ellas” (centrada en incentivos económicos y créditos para jefas de hogar), al tiempo que buscó asegurar el respaldo evangélico. Lula sostuvo una ventaja comparativa en el voto femenino y de sectores de menores ingresos, y dirigió el grueso de sus propagandas a convocar a los ciudadanos que se ausentaron en la primera vuelta.

Campaña digital: la Inteligencia Artificial y la nueva propaganda

En esta segunda vuelta, se sumó el uso de inteligencia artificial generativa aplicada a la creación de figuras sintéticas hipersexualizadas para captar atención e inducir el voto joven y masculino.

Investigaciones de verificación digital (como las de Agencia Lupa y Fast Check) detectaron la proliferación masiva de perfiles automatizados —conocidos como porn bots— que utilizaban avatares femeninos. Un caso emblemático fue el de una supuesta militante que apareció junto a Flávio Bolsonaro en actos públicos. El análisis técnico demostró que se trataba de deepfakes montados sobre videos reales de dirigentes del Partido Liberal, cuyos cuerpos fueron sustituidos digitalmente mediante modelos avanzados como Seedance 2.

La imagen de una militante creada con IA en la campaña, junto a Flávio Bolsonaro a su lado. Instagram

Más allá de la desinformación discursiva tradicional, la campaña brasileña inauguró el uso de la simulación erótica y la cosificación sintética como herramienta de propaganda política.

Los bastiones territoriales: ¿Cómo se divide el voto en el país?

Nordeste: Se mantuvo como el bastión electoral determinante para el PT. En la primera vuelta, aportó una diferencia superior a los 10 millones de votos a favor de Lula, constituyendo un colchón para contrarrestar los déficits en el centro y sur del país.

Sudeste (San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro): Concentra más del 40% del padrón nacional. En San Pablo el bolsonarismo consolidó su ventaja en la primera vuelta gracias al interior agroindustrial y las franjas suburbanas. Para Lula, el objetivo es achicar la diferencia captando votantes de terceras fuerzas; para Flávio Bolsonaro, mantener una brecha de dos dígitos en este estado vuelve casi irreversible la ventaja global.

En Minas Gerais, tradicional estado testigo de todo Brasil, ningún mandatario desde 1989 accedió a la presidencia sin imponerse en este distrito. En la primera vuelta dejó una paridad ajustada con leve predominio opositor. Ambas fuerzas centraron el despliegue territorial de las últimas semanas en este lugar. Luego, Río de Janeiro ratificó su perfil conservador y el arraigo del PL en la primera vuelta, con expectativas de mantener márgenes favorables a la oposición.

La clave matemática: el factor de la abstención

En un escenario tan disputado, la solución para destrabar el empate radica en el comportamiento de los ausentes.

En la primera vuelta se registraron 33,4 millones de abstenciones, equivalentes al 21,08% del padrón electoral. Mediciones de firmas como Real Time Big Data señalan que cerca del 40% de quienes no asistieron a votar no prevé concurrir tampoco al balotaje, mientras que una porción similar oscilaba entre la indecisión y la posibilidad de acercarse a las urnas.

Para la candidatura de Lula, movilizar a este segmento de votantes, que mayormente pertenecen a los sectores de menores recursos, representa un requisito indispensable.

¿Qué se juega la Argentina ante la definición brasileña?

Para la Argentina, la definición en Brasil impacta de lleno tanto en el plano comercial como en el diplomático: mientras que una reelección de Lula asegura la continuidad del esquema arancelario del Mercosur y protege el destino clave de las exportaciones industriales locales (en especial el sector automotriz), una victoria de Flávio Bolsonaro impulsaría la desregulación comercial y una flexibilización para negociar acuerdos bilaterales independientes, además de propiciar una sintonía ideológica directa con el gobierno de Javier Milei que reconfiguraría las alianzas regionales hacia un alineamiento explícito con Estados Unidos e Israel.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro en el encuentro del PL en Brasil, en junio de 2026. AFP

Conclusiones

A partir del cierre de las urnas, la resolución dependerá de tres factores: el volumen de participación electoral en los municipios de menor renta del Nordeste, la magnitud de la diferencia que Flávio Bolsonaro sostenga en el estado de San Pablo y la confirmación o quiebre de la correlación histórica en Minas Gerais.

Más allá del desenlace, la elección en Brasil sintetiza una tensión estructural que atraviesa a las democracias latinoamericanas: la canalización del descontento ciudadano a través de liderazgos disruptivos para sancionar a oficialismos que no lograron consolidar mejoras en las condiciones de vida. Sumado a una ventaja mínima en las encuestas, el antecedente favorable en los bastiones del país y un clima regional similar, el escenario favorece a Flávio Bolsonaro. En este marco, la posibilidad de Lula da Silva de retener el gobierno depende de quebrar dos registros: la regularidad histórica que impide remontadas presidenciales en Brasil y la baja movilización de su base electoral en los centros urbanos y el Nordeste.