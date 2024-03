El papa Francisco le pidió a los argentinos fomentar el diálogo para encontrar "el camino de la unidad"

“Debería ser moneda corriente sentarse a reflexionar y compartir puntos de vista entre personas con áreas y recorridos de trabajo tan diversas como están haciendo hoy”, indicó el Papa.

papa francisco El papa Francisco encabezará la canonización de Mama Antula en el Vaticano.

También agregó que es crucial dejar de lado las diferencias: “Espero que este libro los ayude no solo a pensar, sino a dialogar, a discutir, pero como hermanos, buscando en este contexto de diálogo el camino de la unidad contra las polarizaciones que vivimos hoy en día”.

En la presentación estuvieron presentes la secretaria de Bienestar Integral de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Morales Gorleri, el diputado nacional, Facundo Manes, el obispo de Quilmes y presidente de Cáritas, Carlos Tissera y la referente de Jóvenes por el Clima, Nicole Becker.

El papa Francisco se refirió a su carta de renuncia y reveló cómo será su vida luego del pontificado

El papa Francisco habló nuevamente sobre una eventual dimisión, es decir, una posible carta de renuncia a la cual calificó como “hipótesis lejana” porque solo se produciría por “un impedimento físico grave”. Además, disparó contra algunos integrantes del Vaticano.

Esto se da en el marco del estreno de “Vida. Mi historia a través de la Historia”, la autobiografía que será publicada la próxima semana. Allí dice: “es cierto que el Vaticano es la última monarquía absoluta de Europa, y que aquí se producen a menudo razonamientos y maniobras cortesanas, pero estos patrones deben abandonarse definitivamente”.

El diario italiano Corriere della será publicó extractos del libro escrito por el Papa a sus 87 años en el que cuenta sobre su infancia y la actualidad. Comenta momentos históricos como el golpe militar en Argentina hasta la pandemia en 2020.

En cuanto a su retirada, escribió: “Creo que el ministerio petrino es ad vitam y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave, y en ese caso ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado”.

Y agregó: “Si esto sucediera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente Obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor”.