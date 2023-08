El papa Francisco describió a la desinformación como "uno de los pecados del periodismo"  

“Yo hablé de cuatro pecados de los medios de comunicación, que es la desinformación, o sea digo lo que me conviene y lo otro no lo digo; la calumnia, se calumnia que da calambre; la difamación, que no es lo mismo porque puede ser haber tomado un pecado de juventud que ya no está más y te lo echan en cara continuamente de que este hizo aquello hace 30 años; y la coprofilia, que es el amor al escándalo, el amor a lo escandaloso”.

En referencia a este último concepto, Francisco remarcó que "hay medios periodísticos que viven de la coprofilia, que si no es un escándalo no hablan". Incluso, "a veces me llama la atención cuando hago una conferencia de prensa que lo primero que te preguntan es 'este escándalo, este y este'. A mi me da ganas de decir, 'te gusta comer caca a vos?', realmente me da ganas de decir esto”.

Papa Francisco

"Es periodismo" es un premio creado en 1995 por los periodistas italianos Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca y Giancarlo Aneri cuyo principal propósito es colaborar con los profesionales de los medios "a ser más conscientes de su papel de libre expresión y de contribución a la construcción de la justicia a través del servicio de la verdad"

Entre los motivos que llevaron a los profesionales a otorgarle el reconocimiento al Sumo Pontífice entendieron que Francisco está "perfectamente en línea con lo que se propusieron cuando fundaron el premio en el lejano 1995" que es precisamente ayudar al periodismo.

El papa Francisco publicará en octubre su nuevo escrito para alertar sobre el cambio climático

El papa Francisco, que recientemente nombró a Eugenio Zaffaroni miembro del nuevo organismo del Vaticano, anunció este miércoles que el 4 de octubre publicará la segunda parte de su encíclica de 2015 Laudato si', en la que planteará sus posiciones ambientales contra el cambio climático, en un contexto en el que denunció una "insensata guerra mundial" contra el planeta.

"Pasado mañana se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, inaugurando el tiempo de la creación que durará hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. En esa fecha tengo intención de publicar una exhortación, una segunda Laudato si'", reveló el pontífice durante la audiencia general que encabezó este miércoles en el Vaticano.

Publicada en mayo de 2015, Laudato si' se convirtió en un punto de referencia a nivel mundial en temas de la denominada "ecología integral" en la previa de la cumbre climática COP25 que se hizo ese año en París, aunque el propio pontífice la considera un escrito "social" por la amplitud de las reflexiones..

"Unámonos a nuestros hermanos y hermanas cristianos en el compromiso de proteger la creación como don sagrado del Creador. Es necesario estar al lado de las víctimas de la injusticia medioambiental y climática, para luchar por poner fin a la guerra insensata contra nuestra casa común, que es una terrible guerra mundial", denunció Francisco.