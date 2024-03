El papa Francisco continúa con un estado gripal que no le permite leer sus discursos

Francisco no se puede recuperar de un fuerte estado gripal.

El papa Francisco continúa con el resfrío y la gripe que esta semana lo obligaron a cancelar varias audiencias y por los que aún no puede leer sus discursos , pero mantiene su agenda de reuniones previstas en el Vaticano.

El Gobierno le contestó al papa Francisco: "No estamos de acuerdo con lo que dijo"

"Pido que lean el discurso así no me canso tanto: todavía estoy resfriado y me cansa leer bastante", planteó el pontífice al recibir este viernes a un grupo de teólogos en el Vaticano.