El mensaje del papa Francisco en el Viernes Santo: "La economía de Dios no mata ni aplasta"

El sumo pontífice no estará presente el tradicional Vía Crucis llevado a cabo en Roma debido a su cuadro de salud, pero compartió las reflexiones escritas que se leerán en la celebración.

El papa Francisco no formará parte del tradicional Vía Crucis de Viernes Santo llevado a cabo en Roma debido al frío intenso y su delicado cuadro de salud, pero compartió en sus redes sociales las meditaciones y reflexiones escritas que se leerán en la celebración donde señala que “la economía de Dios no mata ni aplasta”.

Durante las 14 estaciones en las que se describe la Pasión de Cristo, Francisco reflexiona sobre el momento actual del mundo, escribe una oración y reza "para desafiar una economía que mata" y "por los que están en las fronteras y sienten que su viaje ha terminado".

En la misma, propone "abrazar la economía de Dios, que no mata, no descarta, no aplasta. Es humilde, fiel a la tierra".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/1913193290104533260&partner=&hide_thread=false En el camino de la cruz nuestro rostro, como el tuyo, puede volverse finalmente resplandeciente y derramar bendiciones. Has grabado en nosotros la memoria, presentimiento de tu regreso, cuando nos reconocerás con la primera mirada, uno a uno. #ViaCrucis https://t.co/IYqtuAe33f — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 18, 2025

"En el camino de la cruz nuestro rostro, como el tuyo, puede volverse finalmente resplandeciente y derramar bendiciones. Has grabado en nosotros la memoria, presentimiento de tu regreso, cuando nos reconocerás con la primera mirada, uno a uno", publicó Francisco en su cuenta de X donde dejó un enlace con la reflexión completa.

Hasta el momento, el Vaticano no confirmó de manera oficial la presencia del Papa los distintos eventos que se llevan a cabo durante la Semana Santa. El jueves, Francisco quiso continuar con la tradición que comenzó los Jueves Santos y estuvo en la cárcel de Regina Coeli, en el barrio de Trastevere donde estuvo con 70 presos.

Todas las meditaciones de Viernes Santo en el Vía Crucis de Roma