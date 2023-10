El desgarrador testimonio de una argentina: Hamás secuestró a su hermana, al esposo y dos hijos

"Empezamos el sábado a las 6.30 de la mañana con las sirenas. Estamos acostumbradas a mandarnos mensajes. Le dije que escuchaba gritos en árabe y tiroteos y me dijo: 'Acá también'. Desde ahí no sé más nada", contó Romina, quien trabaja como maestra jardinera en ese mismo kibutz.

"Mi hermana Paola la escuchó gritando: 'Están acá, están acá'. Sabemos que entraron muchísimos terroristas y empezaron a pasar casa por casa a matar gente, a sacar gente, quemaron casas con gente adentro, con chicos, con bebés. No muchos del kibutz están vivos. Hay muchos que no sabemos qué pasó con ellos", relató.

La cordobesa reveló que vive "una pesadilla de la que no me puedo despertar. Entramos en todos los medios, en los teléfonos, en Facebook fijándonos si mandan una foto a ver si vemos algo de ellos, pero no hay nada y nadie nos da ayuda", lamentó.

Romina remarcó que, si bien todas las casas cuentan con refugios y protocolos de emergencia, "nunca pensamos que iba a pasar algo así. El miedo mío cuando vivía ahí era adónde poner a mis hijas si alguien entraba al kibutz, y también adónde meto a todos los chicos del jardín, qué hago", recordó.

También pidió "tener fe" en que las personas secuestradas van a recuperar la libertad. "Quiero creer que mi hermana, mi familia y toda la gente que está, que vuelvan. Eso es lo único que quiero. Tengo esperanza, pero se me está acabando", confesó.

"Y de todo el mundo que me puedan escuchar, que me traten de ayudar a traer a mi familia y a toda la gente que conozco, y a la que no también. Que vuelvan, que los saquen de allá. Ya van a ser 10 días que no sabemos nada", concluyó.