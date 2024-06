Donald Trump pidió que Joe Biden se realice "un test cognitivo y de drogas"

En tal sentido, expuso que aprobó dos pruebas. "Oh no, ya saben, tuve un segundo test. Lo aprobé, aprobé ambos, no son fáciles de aprobar", señaló. También cruzó a un grupo de científicos, quienes aseguraron que el test no es constitucional, lo que definió como una "buena excusa".

Por último, mientras sus seguidores lo aplaudían, el líder del Partido Republicano pidió que Biden se realice "un test cognitivo, y antes del debate dentro de dos semanas debería hacerse un test de drogas, porque estoy dispuesto a hacérmelo".

Miles de manifestantes marcharon a favor de Donald Trump en Las Vegas

Miles de seguidores de Donald Trump se concentraron este domingo en Las Vegas para manifestar su apoyo al expresidente tras ser declarado culpable por el caso de soborno a una actriz porno a meses de las elecciones presidenciales de noviembre.

El evento es un termómetro del impacto que puede tener en la campaña el resultado del juicio que Trump enfrentó el mes pasado en Nueva York, donde un jurado lo declaró culpable de falsificar registros comerciales para evitar un escándalo sexual en la recta final de la campaña de 2016 que lo llevó a la Casa Blanca.

Para los simpatizantes de Trump, quien todo parece indicar que enfrentará una revancha que promete ser reñida contra el actual mandatario, el demócrata Joe Biden, el fallo sólo puede fortalecer al republicano.

"No me importa lo que pasó en el juicio, eso no cambia mi voto por él", dijo Lindsay Elliott, un ciudadano norteamericano de 40 años que viajó con su familia al parque Sunset de Las Vegas para ser parte de la jornada.

"Creo que el fallo lo va a ayudar. Creo que los estadounidenses están hartos de esto y están enojados", agregó el hombre en diálogo con la agencia AFP. Su hija, Mackenzie, quien votará por primera vez en estas elecciones, dijo estar "emocionada" de participar en su primer acto político.

"Está mal lo que ocurrió con el juicio, pero creo que lo fortalecerá y animará más a los electores a ir a votar", expresó la joven de 19 años.

A las 10:00 de la mañana la fila para ingresar al evento se extendía por kilómetros a lo largo del parque Sunset. Los seguidores del republicano, muchos vistiendo el tradicional rojo del Partido Republicano y los tonos de la bandera estadounidense, comenzaron a llegar desde la madrugada.

Algunos incluso desistieron de la fila por temor a no entrar, pero se quedaron en el parque para escuchar la transmisión desde sus teléfonos.