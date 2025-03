Donald Trump negó que Elon Musk vaya a tener acceso a planes de guerra con China

El Pentágono desmintió una nota publicada en The New York Times que aseguraba que el magnate iba a tener una reunión para ser informado sobre los planes de Washington ante un eventual conflicto bélico con el país asiático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth , negaron este viernes que el magnate Elon Musk vaya a tener acceso a los planes militares de Washington en un eventual conflicto bélico con China , tal como informó el diario The New York Times.

Trump y Hegseth confirmaron a la prensa que efectivamente Musk estuvo en el Pentágono, aunque negaron que se le transmitiera información sobre China.

"Lo recibimos hoy en el Pentágono para hablar sobre DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que Musk lidera) e innovación; fue una gran conversación informal", aseguró el secretario de Defensa, que argumentó que la nota del New York Times "pretendía perjudicar la relación entre el Pentágono y Elon".

"No hay planes de guerra, no hay planes de guerra contra China, no existen planes secretos de guerra. Esto no es lo que hacemos en el Pentágono", añadió.

Trump, por su parte, advirtió que no quiere "tener una potencial guerra con China" y aclaró que "Elon tiene negocios" en el gigante asiático.

"Si lo hiciéramos, estaríamos muy bien equipados para manejarla, pero no quiero mostrarlo a nadie. No se lo debería mostrar a un empresario", sostuvo Trump. "Elon tiene negocios en China. Elon no lo haría, no querría ponerse en esa posición", agregó.