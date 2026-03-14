14 de marzo de 2026 Inicio
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Donald Trump instó a otros países a enviar barcos al estrecho de Ormuz y advirtió que "EEUU bombardeará sin cesar"

El presidente norteamericano pidió a “China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido” que manden buques con el fin de que se mantenga abierta la zona. Pero aclaró: "EEUU hundirá continuamente barcos iraníes".

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Trump continúa con las amenazas.

Trump continúa con las amenazas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido a enviar buques para asegurar el estrecho de Ormuz “abierto y seguro”. Además, advirtió que seguirán bombardeándola costa y “hundirá continuamente barcos iraníes”.

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A través de su red social Truth escribió “Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén. Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada".

Y agregó: “Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre“.

Trump

Hace algunas horas, Trump aseguró que posee el armamento "más sofisticado del planeta" para enfrentar cualquier amenaza externa. Sin embargo, el jefe de Estado afirmó: "Por razones de decencia, he optado por no destruir la infraestructura petrolera de la isla". Esta aclaración marca la importancia del territorio: su destrucción total se traduciría en un colapso energético que afectaría a los mercados internacionales.

En la misma línea, el líder republicano exigió la rendición de las fuerzas armadas iraníes para evitar una destrucción mayor. Trump sostuvo que el régimen no tiene defensa posible y aconsejó a los militares "deponer las armas y salvar lo que queda de su país". El comunicado culminó con una promesa de impedir el desarrollo miltar del país asiático: "Irán jamás tendrá armas nucleares", cerró.

Ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad: fue alcanzada por proyectiles

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada: un impactó dentro del complejo diplomático, provocando una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital iraquí. El incidente generó preocupación por la seguridad de la sede estadounidense, aunque hasta el momento no se informaron detalles oficiales sobre víctimas ni sobre la magnitud de los daños.

Según informaron fuentes de seguridad iraquíes a Reuters, el ataque habría sido realizado con misiles. La sede diplomática no emitió comentarios inmediatos tras el incidente.

Un periodista de la agencia AFP reportó que una nube de humo negro se elevó sobre la embajada estadounidense poco después de que se oyeran explosiones durante la mañana del sábado.

Por su parte, The Associated Press indicó que un misil impactó contra un helipuerto dentro del recinto diplomático en Bagdad, de acuerdo con dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Además, dos funcionarios de seguridad contaron a AFP que el complejo de la embajada fue alcanzado durante el ataque, aunque las circunstancias exactas aún no han sido confirmadas. Una fuente sostuvo que un dron impactó en la embajada, mientras que otra afirmó que un proyectil cayó dentro del complejo.

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