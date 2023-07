Donald Trump confirmó que será candidato a presidente aún si es declarado culpable

Durante una entrevista con el presentador conservador John Fredericks, expresó que "no hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo", en relación a la posibilidad de bajar su candidatura. En esa línea, agregó: "Incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma".