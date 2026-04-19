19 de abril de 2026 Inicio
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Detuvieron a la chef viuda negra: rogaba a sus clientes con comida y les robaba todo

Una mujer de 49 años fue arrestada en Italia junto a un cómplice, acusada de captar víctimas por internet, sedarlas durante encuentros gastronómicos y robarles efectivo y objetos de valor.

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Viuda negra gastronómica: detienen a una falsa chef que drogaba a sus clientes y les robaba dinero
Viuda negra gastronómica: detienen a una falsa chef que drogaba a sus clientes y les robaba dinero

Una mujer de 49 años fue detenida en Italia acusada de integrar una maniobra delictiva que combinaba engaño, sedación y robo bajo la fachada de cenas privadas a domicilio. La sospechosa, que se presentaba en internet como “Chef Francesca” y fue identificada como Ester Giglio, fue arrestada junto a un hombre de 63 años por orden de la Justicia en la zona de Ivrea, cerca de Turín.

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De acuerdo con la investigación, ambos utilizaban plataformas digitales para contactar a potenciales víctimas mediante perfiles falsos. La propuesta consistía en ofrecer experiencias gastronómicas exclusivas en el hogar del cliente, lo que facilitaba generar confianza previa al encuentro.

El procedimiento se repetía: la mujer acudía sola a la vivienda, preparaba la comida y compartía la cena donde el plato principal solía ser spaghetti con almejas. Sin embargo, los alimentos habrían sido adulterados con benzodiacepinas, un tipo de fármaco que provoca somnolencia, desorientación y pérdida de memoria.

El caso se conoció tras la denuncia del hijo de un hombre de 68 años, quien fue hallado en su casa en estado de confusión luego de haber contratado el servicio. Según consta en la causa, durante ese encuentro la víctima habría ingerido un plato de pasta que contenía la sustancia.

Aprovechando el estado de indefensión, los acusados habrían sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal y objetos de valor. Solo en ese episodio, el perjuicio económico rondaría los 10.000 euros.

Las tareas investigativas permitieron identificar a los sospechosos a través de cámaras de seguridad. En los allanamientos, la policía secuestró dinero en efectivo, medicamentos, teléfonos celulares vinculados a identidades falsas y pertenencias de la víctima.

Además, los investigadores encontraron una agenda con posibles futuros objetivos, lo que abre la hipótesis de que existan más damnificados. La fiscalía de Ivrea continúa con la pesquisa para determinar el alcance de la maniobra y dar con otras personas afectadas.

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