19 de abril de 2026 Inicio
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Denuncian persecución política del juez que le denegó la prisión domiciliaria a Julio De Vido

Se trata de Ricardo Basílico, quien el pasado viernes rechazó el pedido del exfuncionario y que a su vez es quien comanda una red de agentes encubiertos bajo la órbita del Gobierno Nacional.

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Basílico le denegó el pedido a De Vido a pesar de sus problemas de salud.

Basílico le denegó el pedido a De Vido a pesar de sus problemas de salud.

Ricardo Basílico, el juez que el pasado viernes le denegó la prisión domiciliaria a Julio De Vido, comanda una red de agentes encubiertos bajo la órbita del Gobierno Nacional.

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El ex ministro de Planficación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner había presentado el pedido luego de ser intervenido de urgencia el 1° de abril por una arritmia, que lo obligó a permanecer en cuidados intensivos, ya que, además de sus cardiopatías, es insulino dependiente por un cuadro de diabetes y sufre hipertensión.

Según el magistrado, como el sistema penitenciario respondió correctamente a la emergencia y tuvo una reacción eficaz y suficiente, no hay motivo suficiente para que De Vido continúe su condena en su casa. Además, el Cuerpo Médico Forense detalló que su estado de salud es compatible con el encierro.

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Basílico, sin embargo, sostiene vínculos estrechos con el Poder Ejecutivo lo cual pone en duda que la decisión de mantener la prisión efectiva del exfuncionario esté relacionada con los argumentos jurídicos presentados.

El pasado 8 de julio de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 829/2025, la cual lleva la firma de la ahora senadora, pero por entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que creó un Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, presidido por el propio juez.

Según reza el texto de la norma, el Consejo debe establecer los "lineamientos generales para una actuación procesal segura y eficaz en las investigaciones penales", como así "promover la utilización de la figura del agente encubierto en las investigaciones sobre delitos complejos".

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