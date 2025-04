Desde el norte argentino hasta el Vaticano: la historia de los fieles de la parroquia San Lorenzo Mártir

Gato Sylvestre

En diálogo con C5N, la madre de la familia también contó sus sensaciones sobre la muerte del Papa: "Nadie es profeta en su tierra, uno escuchaba cada cosa de Francisco acá en el país, que ver a gente de tantos países en este momento te emociona. Es el año del jubileo, un año de esperanza, así que le rezamos al papa Francisco y esperamos su intercesión para el Papa que venga".

En la misma línea resaltó la "profuda humildad y amor por la eucaristía de Francisco", a la vez que cerró: "Nos dejó mucho".

C5N en Roma: la emotiva despedida de los fieles argentinos al papa Francisco

A minutos de que comience la misa exequial del papa Francisco, Gustavo Sylvestre habló con uno de los miles de fieles que se encuentran en el Vaticano para despedir al sumo pontífice. Viajó exclusivamente desde Buenos Aires para despedir al Papa.

"Vengo desde San Fernando a honrarlo. El domingo de Pascua estaba en la plaza, estaba contento porque se estaba recuperando, lo vi que no respiraba bien y no hablaba bien y tenía que conocerlo en vida. Si no iba a despedirlo a él, ¿a quién?, el argentino más importante de la historia mundial y que fue muy maltratado en Argentina", contó en exclusiva con C5N.

El hombre contó que, tras la muerte de Francisco, decidió emprender un viaje personal y espiritual y que, por distintas circunstancias no llegó a verlo en el féretro porque ya lo habían cerrado.

"Tengo un profundo respeto por la gente que piensa diferente. Hubo solo 266 Papas a lo largo de la historia...¿tener un argentino y no quererlo?, fue un hombre bueno, humilde, honrado. Dio su vida hasta el último de sus días", cerró.

Gustavo Sylvestre contó que el recorrido del féretro constará de seis kilómetros, rodeado de un fuerte operativo de seguridad. Se espera que el funeral sea multitudinario. Más de 150 delegaciones llegarán de todas partes del mundo, incluidos líderes políticos y jefes de Estado, como el presidente argentino Javier Milei, el estadounidense Donald Trump, el brasileño Lula Da Silva, el francés Emmanuel Macron, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España.