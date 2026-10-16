16 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump echó a su secretaria de prensa tras apenas cinco días en el cargo: qué pasó

El desenlace llegó luego de un debut cuestionado y dudas sobre sus títulos profesionales. Horas antes de la destitución, el mandatario había sugerido que evaluara su continuidad y atribuyó el desgaste a la cobertura mediática, en otra crisis para el equipo de comunicación de la Casa Blanca.

Por
Donald Trump echó a Katie Zacharia tras apenas cinco días como secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Donald Trump echó a Katie Zacharia tras apenas cinco días como secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Web

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó este viernes a Katie Zacharia de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, apenas cinco días después de su nombramiento, tras las críticas por su primera conferencia y las dudas públicas sobre sus credenciales profesionales como abogada.

Javier Milei habló se comunicó con Javier Milei. 
Te puede interesar:

Milei habló por teléfono con Marco Rubio: analizaron oportunidades para ampliar las inversiones en el país

Según detallaron medios de Estados Unidos, horas antes de la destitución, Trump había contado a los periodistas que le dijo: "Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría". También acusó a los medios de tratarla con dureza, aunque dejó claro que su continuidad ya estaba bajo revisión en el entorno de la Casa Blanca desde la mañana del viernes.

Zacharia había asumido el puesto el lunes y tuvo su primera conferencia oficial al día siguiente, una presentación breve en la que respondió apenas tres preguntas y dejó dudas sobre su capacidad para actuar como principal interlocutora del gobierno ante los medios y defender la agenda del presidente.

Katie Zacharia dejó muchas dudas tras su primera conferencia como portavoz del Gobierno estadounidense.

Katie Zacharia dejó muchas dudas tras su primera conferencia como portavoz del Gobierno estadounidense.

Donald Trump echó a su secretaria de prensa: cuál fue el detontante

La controversia en torno a la flamante secretaria creció cuando se revisó su trayectoria profesional y surgieron interrogantes sobre su presentación pública como abogada. En una entrevista con Fox News, la propia Zacharia reconoció que no había aprobado el examen estatal necesario para ejercer la profesión en California, y no se encontraron registros de matrícula en otros estados.

Zacharia había sido elegida para reforzar la estrategia comunicacional del gobierno de cara a las elecciones legislativas de noviembre, después de desarrollar una trayectoria como comentarista conservadora, por lo que su abrupta salida deja al presidente sin una vocera principal en una etapa electoral clave para el oficialismo.

El mandatario sostuvo que no tiene apuro por elegir a quien la suceda. Su destitución también reavivó las comparaciones con la rotación de figuras de comunicación durante su primer mandato, marcada por salidas tempranas y disputas públicas con la prensa, un problema recurrente en su entorno político y administrativo.

Trump le había sugerido a Zacharia que reconsiderara su continuidad horas antes de apartarla del cargo.

Trump le había sugerido a Zacharia que reconsiderara su continuidad horas antes de apartarla del cargo.

La propuesta de Trump para rebautizar el Atlántico o el Pacífico

La salida de Zacharia se suma a otras controversias protagonizadas por Donald Trump, que días atrás sugirió cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por "Trump Ocean" u "Océano de las Américas", durante un acto político en Clarksville, Tennessee, sin anunciar una medida formal para avanzar con el cambio.

La idea apareció en el marco de su campaña para modificar la denominación de distintos espacios geográficos. En 2025, el Gobierno estadounidense pasó a usar "golfo de América" para referirse al golfo de México en documentos y plataformas federales, aunque la medida no impone ese nombre al resto del mundo.

Trump también aludió a una posible modificación en la denominación del lago Ontario, pero sus declaraciones quedaron como una sugerencia y no se tradujeron en una orden ejecutiva ni en un proyecto formal para revisar los nombres geográficos a escala federal o internacional.

Donald Trump propusto cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por

Donald Trump propusto cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por "Trump Ocean" u "Océano de las Américas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Merval volvió a caer: segundo día consecutivo en baja, aunque esta vez el retroceso fue moderado.

Cayeron las acciones argentinas y el riesgo país rozó nuevos máximos del año

El precio del petróleo se disparó nuevamente.

El petróleo se disparó más de 3% y el barril rozó los u$s110 por la tensión internacional

Javier Milei realizó su quinto viaje en lo que va del año a Estados Unidos.

Con un acto contra el antisemitismo, Milei cerró su gira por Washington y regresa a la Argentina

El tiroteo en una escuela de Oregon, Estados Unidos, dejó un saldo de, al menos, dos niños heridos. 

Reportan al menos cuatro muertos en un tiroteo en una escuela primaria de Oregón

Los Tigres del Norte son símbolo de resistencia para los latinos en Estados Unidos.

"Nuestra comunidad está bajo ataque": el fuerte mensaje de Los Tigres del Norte a favor de los migrantes

Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

Nicolás Maduro se declaró inocente en Estados Unidos de los cargos por "torturas"

Rating Cero

El pop argentino está de fiesta: Lali y Miranda! anticiparon BOM, un proyecto en común. 

Lali y Miranda! anunciaron BOM, su nuevo álbum en conjunto: qué se sabe del lanzamiento

Amalia Granata respondió de manera contundente a las acusaciones.

Amalia Granata estalló en plena sesión y mostró las marcas que le dejó un estudio médico: "No estaba de joda"

Ivana Figueiras, contundente contra Chechu Bonelli.

Tras confirmar su casamiento con Cvitanich, Ivana Figueiras apuntó sin piedad contra Chechu Bonelli: "Que no moleste"

La visión de la astrologa sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Una vidente lanzó una explosiva preducción sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Embarazo.."

La camiseta que uso Mauro Icardi durante su paso por la Selección Argentina. ¿Qué dirá el futbolista?

Wanda Nara puso a la venta una camiseta de Mauro Icardi de la Selección argentina y sorprendió con el insólito precio

El exhermanito habló de un affaire con la exdiputada en la casa más famosa.

La inesperada confesión de Nacho Castañares sobre su romance con Romina Uhrig

últimas noticias

La mujer aseguró que Díaz era un delincuente y que no estaba ajeno a los problemas del barrio.

La exmujer del Pity Álvarez declaró a su favor en el juicio: "A él lo volvían loco"

Hace 5 minutos
El argentino de 65 años sigue en carrera por la Secretaría de la ONU.

Grossi sumó apoyos en la carrera por la Secretaría General de la ONU, pero enfrenta dos vetos clave

Hace 26 minutos
El pop argentino está de fiesta: Lali y Miranda! anticiparon BOM, un proyecto en común. 

Lali y Miranda! anunciaron BOM, su nuevo álbum en conjunto: qué se sabe del lanzamiento

Hace 36 minutos
Amalia Granata respondió de manera contundente a las acusaciones.

Amalia Granata estalló en plena sesión y mostró las marcas que le dejó un estudio médico: "No estaba de joda"

Hace 48 minutos
El venezolano de 42 años dirigirá a Boca por sexta vez en su historia.

Jesús Valenzuela será el árbitro para el encuentro entre Vasco da Gama-Boca en Brasil

Hace 58 minutos