Donald Trump echó a su secretaria de prensa tras apenas cinco días en el cargo: qué pasó

El desenlace llegó luego de un debut cuestionado y dudas sobre sus títulos profesionales. Horas antes de la destitución, el mandatario había sugerido que evaluara su continuidad y atribuyó el desgaste a la cobertura mediática, en otra crisis para el equipo de comunicación de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , echó este viernes a Katie Zacharia de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, apenas cinco días después de su nombramiento, tras las críticas por su primera conferencia y las dudas públicas sobre sus credenciales profesionales como abogada.

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Según detallaron medios de Estados Unidos, horas antes de la destitución, Trump había contado a los periodistas que le dijo: "Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría". También acusó a los medios de tratarla con dureza, aunque dejó claro que su continuidad ya estaba bajo revisión en el entorno de la Casa Blanca desde la mañana del viernes.

Zacharia había asumido el puesto el lunes y tuvo su primera conferencia oficial al día siguiente, una presentación breve en la que respondió apenas tres preguntas y dejó dudas sobre su capacidad para actuar como principal interlocutora del gobierno ante los medios y defender la agenda del presidente.

La controversia en torno a la flamante secretaria creció cuando se revisó su trayectoria profesional y surgieron interrogantes sobre su presentación pública como abogada. En una entrevista con Fox News, la propia Zacharia reconoció que no había aprobado el examen estatal necesario para ejercer la profesión en California, y no se encontraron registros de matrícula en otros estados.

Zacharia había sido elegida para reforzar la estrategia comunicacional del gobierno de cara a las elecciones legislativas de noviembre, después de desarrollar una trayectoria como comentarista conservadora, por lo que su abrupta salida deja al presidente sin una vocera principal en una etapa electoral clave para el oficialismo.

El mandatario sostuvo que no tiene apuro por elegir a quien la suceda. Su destitución también reavivó las comparaciones con la rotación de figuras de comunicación durante su primer mandato, marcada por salidas tempranas y disputas públicas con la prensa, un problema recurrente en su entorno político y administrativo.

Trump le había sugerido a Zacharia que reconsiderara su continuidad horas antes de apartarla del cargo. Web

La propuesta de Trump para rebautizar el Atlántico o el Pacífico

La salida de Zacharia se suma a otras controversias protagonizadas por Donald Trump, que días atrás sugirió cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por "Trump Ocean" u "Océano de las Américas", durante un acto político en Clarksville, Tennessee, sin anunciar una medida formal para avanzar con el cambio.

La idea apareció en el marco de su campaña para modificar la denominación de distintos espacios geográficos. En 2025, el Gobierno estadounidense pasó a usar "golfo de América" para referirse al golfo de México en documentos y plataformas federales, aunque la medida no impone ese nombre al resto del mundo.

Trump también aludió a una posible modificación en la denominación del lago Ontario, pero sus declaraciones quedaron como una sugerencia y no se tradujeron en una orden ejecutiva ni en un proyecto formal para revisar los nombres geográficos a escala federal o internacional.